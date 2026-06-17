Lionel Messi vivió una jornada histórica con Argentina y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 hasta ahora.

Lionel Messi se robó todas las miradas en el debut de Argentina en el Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste marcó los tres goles de la victoria sobre Argelia este martes 16 de junio en Kansas City.

Se trató de un triplete histórico: llegó a 16 anotaciones en todas las Copas del Mundo, superó a Kylian Mbappé (quien lo había pasado en el registro unas horas antes) y alcanzó el récord de Miroslav Klose.

Y con su debut, se enciende la competencia por ser goleador del Mundial 2026. De inmediato se instaló por arriba de Kylian Mbappé y el debutante Erling Haaland, ambos quienes anotaron dobletes el mismo martes 16.

En la lista, Messi lidera en solitario con tres anotaciones. Lo siguen el francés y el noruego, además del neozelandés Elijah Just, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el alemán Kai Havertz.

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Lionel Messi lidera: así va la tabla de goleadores del Mundial 2026