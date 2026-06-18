Los albos salieron victoriosos según veredicto del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, tras gallito con humilde equipo por derechos de formación de un jugador.

Colo Colo celebra en la Liga de Primera y también en los escritorios. Es ahí donde un antiguo caso tuvo final feliz para los albos y un triste desenlace para humilde club de la Segunda División.

Se trata de Provincial Osorno, que estaba en un gallito judicial con los albos por los derechos de formación del jugador Carlos Soto. Según decían el año pasado en el sur, el volante formado en Macul fue liberado de palabra desde los albos, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo.

Según el medio Primera B Chile, a poco más de una semana de plazo para denunciar, desde la gerencia deportiva del Cacique las emprendieron contra los toros y ahora se conoció el veredicto.

Osorno en aprietos económicos por Colo Colo

Provincial Osorno emitió un comunicado tras la notificación del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, el cual los condena a pagar por los derechos de formación a ByN por Carlos Soto. Ahí dicen que analizarán una ofensiva de vuelta.

Duro golpe a Osorno por su jugador

“Tras meses de litigio y presentación de pruebas, el organismo resolvió acoger parcialmente la demanda, lo que se traduce en la obligación de Provincial Osorno de pagar, en un plazo no mayor a 15 días, la suma de USD 56.877 a Colo Colo”, informaron en el sur.

Para Osorno, el veredicto afecta directamente su futuro económico. Sin tapujos, en el equipo admitieron que “dicho fallo es un golpe duro como institución, ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club”.

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“Nos encontramos evaluando todas las herramientas legales e insituciones disponibles”, reveló el equipo, en extenso comunicado de prensa. En lo deportivo, los toros son líderes de la zona sur, con 19 puntos, y se ilusionan con el ascenso a Primera B.

El comunicado de Osorno: