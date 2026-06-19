El Campanil ya vio partir a dos de sus estrategas por razones personales, por lo que ahora se fueron a la segura para el resto del año.

U de Concepción ha dado que hablar este año en materia de su director técnico. Es que terminado el semestre, tres estrategas tomaron la banca, aunque por razones ajenas a malos rendimientos, como es común en los equipos.

Primero fue Juan Cruz Real, quien alegando razones familiares se fue a Norteamérica y a las semanas apareció oficializado como DT de Nicaragua. Tras eso, el uruguayo Leonardo Ramos tomó su lugar.

Tras dirigir solo cinco partidos, el charrúa comunicó su adiós para fichar en Danubio, de su país. Con dos entrenadores que dejaron la banca vacante, el interino Ricardo Viveros tomó el cargo para finalizar la primera rueda.

U de Concepción le entrega el respaldo a su ex goleador

Pese a ser anunciado en un inicio como DT interino, U de Concepción informó que Ricardo Viveros fue confirmado como el entrenador oficial para el resto del año. El ex goleador del Campanil tiene su primera gran experiencia en una banca nacional.

“La decisión responde a la confianza depositada en un grupo de profesionales que conoce profundamente la identidad y los valores del Campanil. Encabezados por Ricardo Viveros, histórico de nuestra institución y parte importante de distintos momentos que han marcado la historia del club”, informó el club.

Viveros es un recordado artillero que pasó por el equipo, además de otros elencos nacionales. En su carrera como jugador defendió a Huachipato, Temuco, Argentinos Juniors, Colo Colo y O’Higgins, además de sus ocho años en los foreros.

Este sábado 20 de junio volverá a dirigir a los amarillos, ya respaldado como el DT de este año. U de Concepción visita a Rangers por Copa Chile, a las 18.00 horas en Talca.