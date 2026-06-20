El Sindicato de Futbolistas Profesionales apoyó la ayuda al ahora jugador de Deportes Concepción, tras la catástrofe en la zona el verano pasado.

El inicio de 2026 estuvo marcado por los incendios en el Biobío, donde un ex U de Chile y hoy jugador juvenil de Deportes Concepción perdió su hogar. Pasaron largos meses y hoy el Sifup anunció la feliz noticia de la casa reconstruida.

Franco Cáceres es el jugador lila que recibió la ayuda y acompañamiento del sindicado de futbolistas profesionales, liderados por Luis Marín en terreno. Mediante un video, el organismo comunicó la noticia.

“Lo que comenzó como una emergencia, hoy es una realidad: un techo, un espacio propio, una familia que vuelve a empezar”, posteó la cuenta oficial del Sifup, mostrando la emotiva acción con el futbolista.

Así fue la ayuda para el jugador

El futbolista Franco Cáceres recibió el apoyo del Sifup tras perderlo todo en los incendios del verano pasado en el Biobío. Hoy tiene su hogar de vuelta tras la reconstrucción que acompañó el organismo.

Luis Marín, mandamás del Sindicato de futbolistas, dijo que “nos pone muy contentos. En situaciones como estas hay gente que se aprovecha, promete y no cumple, nuestro trabajo no es este, pero sí podemos aportar un granito de arena y ayudar a un socio nuestro”.

“Reconstruirse después del incendio y ser parte de esto nos llena de orgullo, nos pone felices. Es un asombro venir ahora después de la vez anterior, es duro y hoy ver la casa practicamente terminada, feliz”, cerró.

Con esa acción, el fútbol chileno da una muestra de que en momentos de crisis siempre se puede dar una mano. Hoy Franco Cáceres y su familia vuelven a sonreír en el sur del país.