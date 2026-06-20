Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Video: Sifup anuncia reconstrucción de casa de un ex U de Chile tras perderlo todo en incendio

El Sindicato de Futbolistas Profesionales apoyó la ayuda al ahora jugador de Deportes Concepción, tras la catástrofe en la zona el verano pasado.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Emotivo video de la ayuda al futbolista chileno.
© Aton / SifupEmotivo video de la ayuda al futbolista chileno.

El inicio de 2026 estuvo marcado por los incendios en el Biobío, donde un ex U de Chile y hoy jugador juvenil de Deportes Concepción perdió su hogar. Pasaron largos meses y hoy el Sifup anunció la feliz noticia de la casa reconstruida.

Franco Cáceres es el jugador lila que recibió la ayuda y acompañamiento del sindicado de futbolistas profesionales, liderados por Luis Marín en terreno. Mediante un video, el organismo comunicó la noticia.

“Lo que comenzó como una emergencia, hoy es una realidad: un techo, un espacio propio, una familia que vuelve a empezar”, posteó la cuenta oficial del Sifup, mostrando la emotiva acción con el futbolista.

Así fue la ayuda para el jugador

El futbolista Franco Cáceres recibió el apoyo del Sifup tras perderlo todo en los incendios del verano pasado en el Biobío. Hoy tiene su hogar de vuelta tras la reconstrucción que acompañó el organismo.

Luis Marín, mandamás del Sindicato de futbolistas, dijo que “nos pone muy contentos. En situaciones como estas hay gente que se aprovecha, promete y no cumple, nuestro trabajo no es este, pero sí podemos aportar un granito de arena y ayudar a un socio nuestro”.

“Reconstruirse después del incendio y ser parte de esto nos llena de orgullo, nos pone felices. Es un asombro venir ahora después de la vez anterior, es duro y hoy ver la casa practicamente terminada, feliz”, cerró.

Con esa acción, el fútbol chileno da una muestra de que en momentos de crisis siempre se puede dar una mano. Hoy Franco Cáceres y su familia vuelven a sonreír en el sur del país.

Lee también
Sifup denuncia que niño de 12 años fue agredido por hincha de UE
Chile

Sifup denuncia que niño de 12 años fue agredido por hincha de UE

Directorio del Sifup fortalece vínculo con jugadores de la Roja
Selección Chilena

Directorio del Sifup fortalece vínculo con jugadores de la Roja

Sifup entrega inédito Bono Pyme a futbolistas profesionales
Chile

Sifup entrega inédito Bono Pyme a futbolistas profesionales

El plan del Sifup para proteger a los lesionados que quedan libres
Chile

El plan del Sifup para proteger a los lesionados que quedan libres

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo