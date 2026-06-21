El delantero de Trasandino atraviesa un gran momento en su carrera y reconoció que varios clubes han consultado por su situación.

Javier Quiñones atraviesa un gran presente en la Segunda División. Desde su llegada a Trasandino, el delantero se ha consolidado como una de las principales figuras del campeonato y actualmente lidera la tabla de goleadores del campeonato.

Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido y ya comienza a despertar el interés de otros clubes de cara al próximo mercado de fichajes.

El gran presente de Javier Quiñones

En conversación con PrimeraBChile, el delantero, con pasado en clubes como Audax Italiano, Melipilla y Limache, habló de su presente y la posibilidad de sumarse a alguno de los equipos del ascenso próximamente.

El jugador se alza como goleador de la Segunda División, reconoció contacto de otros clubes. “La verdad eso lo maneja mi representante y no me traspasa distracciones ni cosas para no perder el foco. De igual manera sé que ha hablado con 4-6 equipos que han mostrado interés”.

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Asimismo, sobre la posibilidad real de salir a mitad de temporada, agregó: “No, la verdad es que tanto yo como mi representante tenemos muy buena relación con el club y sus dirigentes, por lo cual están abiertas a que yo pueda salir y dar el salto que estamos buscando“.

Sobre su gran presente en trasandino donde es goleador y además, la escuadra marcha en el cuarto lugar de la competencia comentó: “Han sido partidos y partidos, algunos muy buenos y en otros hemos bajado un poco, de igual manera eso de ser el goleador de la categoría se lo debo a mis compañeros y al grupo en general”.

En síntesis: