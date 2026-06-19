El otrora zaguero central, quien fue dirigido por el fallecido DT, contó parte de la experiencia con la que quiere llevar a la Primera B al cuadro rosa.

Santiago City es uno de los equipos invictos que tiene la Segunda División del fútbol chileno y su director técnico fue un defensor central que trabajó con varios entrenadores ilustres del fútbol chileno, como el fallecido Hernán Clavito Godoy o incluso César Vaccia, quien fue bicampeón con Universidad de Chile.

Las referencias son para Cristian Febre, quien hoy en día afina algunos detalles para un difícil encuentro en la tercera categoría del balompié nacional: este sábado 20 de junio, el cuadro rosa visitará a Trasandino de Los Andes en la 11° fecha del certamen.

El sanbernardino de 45 años contestó un llamado de RedGol para contar parte de su carrera como DT, que cuenta un vasto recorrido en Santiago Morning, donde dirigió a los juveniles y al primer equipo. “Fue difícil. Se logró como cuerpo técnico un 67 por ciento de efectividad”, aseguró Febre.

Cristian Febre en el estadio Zorros del Desierto. (Pedro Tapia/Photosport).

“Y perdimos la categoría por un castigo que no fue mi culpa. Nos quitaron 15 puntos. Aun así quedamos a un punto de salvarnos. Ganamos en Calama, nunca lo habíamos hecho. Y después le ganamos 3-0 a Cobreloa acá”, recapituló el exjugador de Coquimbo Unido en esta conversación con Paulo Flores. Se refería a la sanción por la presencia irregular de Esteban Paredes en la banca.

Febre también jugó en Malasia, Indonesia, Suecia y Ecuador. Busca volcar toda esa experiencia al mando del Santiago City. “Vamos punteros invictos. Toco madera, pero no hemos perdido ni los amistosos”, dijo para sacar pecho. En rigor, comparte la cima junto a Con Con National. Ambos clubes tienen 17 puntos en 10 partidos.

¿Eres cristiano? ¿Crees que eso te ayuda?

Sí. Soy cristiano. Me he preparado de buena manera. Empecé con Bichi Borghi siendo su segundo ayudante en Liga de Quito. Estuve a cargo de la Sub 17 de Santiago Morning. Me dieron la jefatura técnica, ganamos un campeonato nacional. Vengo a Santiago City, salgo campeón en Tercera B, en Tercera A. En el Chago salgo campeón a nivel nacional en inferiores y pasó lo que pasó: asumí el primer equipo y empezó mi carrera. Siempre les digo lo mismo a los jugadores: pese a no haber sido un gran jugador, conocí muchas idiosincrasias.

Cuenta más de eso…

Jugué en Asia, en Suecia, conozco cómo viven los europeos, la cultura coreana, los chinos, malayos. Jugué en Ecuador, se cómo se manejan los negros, con todo respeto (sic). Hay muchas clases de negros. Los morenos de la costa, de la sierra. Los negros tienen más diversidad que nosotros, algunos son curados (sic). Yo me preparé, fui a estudiar dos años a España. Vine a Chile a prepararme. Tengo la licencia PRO Conmebol. Dirijo Segunda División Profesional y lo digo con mucho respeto, soy profesor de profesores de la INAF. Preparo a los profesores. No hay entrenador malo. La clave está en lo emocional. Cómo yo llego al corazón del jugador. Soy exigente, parte de mi ideología es la disciplina. Vivo para el fútbol.

¿Algún DT que admires?

Admiro a todos los entrenadores. Todos tienen mi respeto. Tuve la posibilidad de trabajar con César Vaccia en la selección chilena. Puedo decir que Claudio Borghi empezó con nosotros en 2002 y terminó con nosotros en Liga de Quito.

Claudio Borghi en su época de DT en Liga de Quito: estuvo ahí desde enero hasta marzo de 2016. (Lucas Uebel/Getty Images).

¿Y otro entrenador que te haya marcado?

Me dirigió el Clavo Godoy, que en paz descanse. En 2001, íbamos de pretemporada y te llenaba el camarín de cartulinas. Nunca vi una letra tan bonita como la de él. Momento defensivo, ofensivo, repliegues, táctica fija. El Clavo Godoy. La gente que no sabe dice que era un ordinario. Pero era muy inteligente.

Hernán Clavito Godoy le dejó una huella indeleble a Cristian Febre. (Hernan Contreras/Photosport).

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Cristian Febre, el admirador de Clavito Godoy que quiere ascender a Santiago City

A Cristian Febre lo marcó mucho la manera de dirigir de Hernán Clavito Godoy y quiere replicar parte de su enseñanza en el Santiago City, que lucha por llegar a la Primera B del fútbol chileno. “Me llamaron de otros equipos y sigo rechazando porque estoy acá y dicen que no tengo experiencia”, reconoce el otrora marcador.

¿Cuál ha sido tu preparación?

Estuve 10 años jugando en el extranjero, me preparé de tan buena manera que sé cinco idiomas. Los escribo y los hablo. Inglés, español, singapurense, malasio y el indonesio. Escribo y hablo. Siempre trato de obrar bien, uno siempre dice que me va a llegar un momento y voy a estar preparado. Desde los cinco años que estoy en el fútbol. Jugué 20 años profesionalmente. Ahora estoy empezando y ya estuve en conversación con dos equipos.

¿Cómo lo haces con la familia?

Soy separado, tengo tres hijos. Tengo mi pareja, pero sabe cómo soy yo. Me aguanta. Muchas veces uno dice hasta qué punto será. Pero no dejo de ser feliz con esto.