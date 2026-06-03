Después de tres partidos sin victorias, el cuadro de Los Andes celebró en el hermoso reducto de la Universidad Católica y su entrenador, Fernando Gutiérrez, habló con RedGol para repasar este tiempo en el TRA.

Trasandino llegó al Claro Arena con tres partidos sin saber de victorias en la Segunda División, pero pudo celebrar en el hermoso estadio propiedad de Universidad Católica. Allí hizo de local A.C. Colina, que no pudo hacerse fuerte en el césped artificial del recinto.

De hecho, el elenco colinano sólo pudo descontar a poco del final mediante un gol de Franco Gutiérrez. Pero sirvió apenas para decorar el resultado: el TRA ganó 2-1 gracias a un doblete del exatacante de Audax Italiano Javier Quiñones, quien fue un goleador temible en el fútbol joven de los Tanos.

“Fue un escenario hermoso, el estadio más moderno del país. Albergó un partido de segunda división, claramente el marco es diferente. No había tanta gente como en un partido de Católica”, manifestó Fernando Gutiérrez, DT del cuadro de Los Andes, a RedGol.

El festejo de Fernando Gutiérrez en el hermoso Claro Arena. (Cedida retocada con Gemini).

El exayudante de Mario Salas en la UC y Colo Colo añadió que “pero ingresar el estadio ya es especial. Los camarines y la misma cancha hacen que sea un entorno diferente para los futbolistas”. Ni hablar después de volver a la senda victoriosa.

“En segunda división no hay tantas canchas de tan buen nivel. Tampoco están tan malas, pero sí hay dos o tres donde es difícil hacer un ataque construido, que es lo que buscamos con nuestro equipo. Por ese lado fue muy beneficioso para nuestro juego”, graficó el Guti, como es conocido en el ambiente.

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Trasandino celebra la gran victoria en el Claro Arena.

¿Qué tanto valor le dan a esta victoria luego de tres partidos sin ganar?

Necesitábamos mucho este resultado. Colina es un equipo que intenta jugar. Creo que en la zona norte somos los dos equipos que más buscan jugar a ras de piso. Con la cancha mojada el balón corrió un poco más rápido. Sacamos ventaja con eso, fue un envión anímico importante para el grupo.

¿Qué objetivo tiene el club para 2026?

El primero es entrar a la liguilla por el ascenso. Para eso debemos estar entre los tres primeros. Incluso el 4° lugar da una chance en una definición con el 4° del grupo sur. Esa meta es la principal que tenemos como institución.

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Fernando Gutiérrez y un mensaje a Trasandino tras ganar en el Claro Arena

El DT de Trasandino sabe perfectamente que este 2-1 que firmaron en el Claro Arena es una bocanada de aire fresco. Los hizo saltar al 4° lugar de la Zona Norte con 11 puntos. Es un plantel que tiene varios futbolistas surgidos en clubes de primera división.

Incluido algunos grandes, como el zaguero Santiago Bravo, formado en Colo Colo. O el portero Sergio Cabello, quien surgió en el semillero de Universidad Católica. También está Alan Riquelme, quien se inició futbolísticamente en Palestino. Incluso el argentino Dylan Fernández, quien militó en las inferiores de River Plate.

¿Cómo es dirigir a tanto jugador formado en categorías superiores?

Hay hartos muchachos. Algunos formados en Católica, un par de Colo Colo, otros de Audax, Palestino, Magallanes, San Felipe. Es un plantel joven que está buscando abrir su camino en el fútbol profesional. Es un desafío importante para nosotros. No es mucha la experiencia de nuestros jugadores. Tenemos tres o cuatro con un poco más de trayectoria. El resto son jóvenes que buscan abrirse camino. Es muy motivante.

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¿Por qué?

Necesitamos tener un rol de liderazgo más fuerte, no sólo de partido o táctico. También hay que seguir formándolos en cuanto a cómo encarar su carrera y la vida que necesita un futbolista profesional.

¿Cómo se manejan las expectativas de estos jugadores que buscan dar un salto de categoría?

Todos los futbolistas son diferentes. Traen una historia, formación y crianza familiar distinta. Tratamos de ir lo más posible a la persona. Después, la parte más importante siempre tiene que ver con ellos: el interés y la convicción que tengan de crecer como jugadores. Después uno les traspasa experiencia a superar estos traspiés que tiene la carrera. Son normales en la gran mayoría de futbolistas. Si no se llaman Lionel Messi, están obligados a levantarse rápido. Superar la frustración y la derrota, la realidad de no ser citado o ser suplente. Las lesiones. Deben lograr entender que la carrera de futbolista se trata en gran parte de eso: levantarse y superar los obstáculos del camino.

Lionel Messi en la selección de Argentina que intentará revalidar el Mundial. (Marcos Brindicci/Getty Images).

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Y hoy en día pueden tener posibilidades con una buena campaña…

El mundo está globalizado, hoy es mucho más posible que los jugadores de esta división, si hacen bien las cosas, puedan aparecer en primera división. Es traspasar eso, acercarse y generar un lazo de confianza con el futbolista. Es un trabajo duro, tenemos que competir y ganar cada fin de semana. Pero no hay que dejar de lado que son jugadores jóvenes que se forman y hay que enseñarles la otra parte.

¿Cómo evalúas tu aprendizaje y el del staff técnico que lideras?

Somos un cuerpo técnico joven. Y son experiencias nuevas, más allá de los años trabajando. El club es distinto, el grupo de futbolistas es diferente. Hay que adaptarse a las dificultades. No obtuvimos buenos resultados en tres partidos. Sentimos que había un crecimiento en el funcionamiento y el entendimiento de la idea. Estamos bastante tranquilos y seguros de que podíamos volver al triunfo. El partido con ConCon National fue muy engañoso (N. de la R: perdieron 4-1 en casa). Sabíamos que contra Colina jugaríamos en una buena cancha, confiábamos en ganar.

¿Cómo se dieron los fichajes de los argentinos Cuvertino y Fernández?

Ellos estaban arreglados con el club. Emiliano Cuvertino fue un goleador de la liga mendocina. Y Dylan Fernández se formó en River Plate, no tuvo espacio allá y la gente del club lo reclutó.

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Fernando Gutiérrez cuestiona la regla de minutos Sub 21 en el fútbol chileno

Hay varios aspectos que, según el DT de Trasandino, hacen pensar que cueste mucho consolidarse a varios jugadores en la élite. “Los que vienen de equipo grande la tienen difícil para llegar a un club profesional. Están obligados a ganar cada fin de semana, traen refuerzos desde afuera y del medio local que son llamados a ser titulares”, aseguró Fernando Gutiérrez.

“Las posibilidades para los jóvenes son menores. Y también hay un proceso que tiene que ver con la competencia a nivel de juveniles. Es muy diferente. La regla del Sub 20 a veces hace que se fuercen algunos debuts o participaciones de futbolistas. Después terminan de cumplir minutos y dejan de ser considerados en sus clubes porque deben darles minutos a otros más jóvenes”, analizó el otrora zaguero central de Audax Italiano, Unión Española y Curicó Unido.

¿Eso pasa con jugadores de la Segunda División?

Sí, con varios. Los jugadores de la categoría han tenido participación como Sub 20 y después, dejan de ser tenidos en cuenta. Es una falta de continuidad que tiene que ver con la regla. Hay diferentes casos, también hay otros que no maduran a tiempo y se les hace difícil. Por eso es una buena posibilidad de jugar en segunda división. Es un campeonato profesional, un club profesional y se enfrentan a jugadores más grandes.

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