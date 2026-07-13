Se acabaron las zonas norte y sur, donde ahora se jugará por ascender entre el grupo de avanzada. Santiago Morning buscará la permanencia en el otro sector.

Se acabó la primera fase de la Segunda División en el fútbol chileno. Ahí ya se definieron quienes disputará el ascenso a la Primera B y quienes pelearán por no bajar al amateurismo, donde los espera la Tercera A.

Esteban Paredes debutó este año como entrenador de Santiago Morning y tuvo una campaña para el olvido. Cerró último de la zona sur y disputará la liguilla del descenso para mantenerse en Segunda (bajan dos equipos).

En contraparte, otro de los nombres conocidos en Rodrigo Meléndez, quien tuvo una nueva aventura en Deportes Linares y logró el objetivo. El albirrojo derrotó 4-0 a Colchagua (otro que igual clasificó) y sacó pasajes a disputar el título.

Tablas: así serán las liguillas de Segunda División

Terminadas las zonas norte y sur de Segunda División, los mejores tres de cada grupo jugarán la liguilla del ascenso. Los peores tres irán a la liguilla del descenso y los cuartos de cada zona jugarán un repechaje: quien gane irá a la liguilla por subir y quien pierda hará lo propio por la permanencia.

Trasandino y General Velásquez disputarán ahora este repechaje, para así definir los últimos cupos en ambas liguillas. Por su parte, Rodrigo Meléndez habló tras la hazaña con Linares y le puso fichas a su equipo.

“Estamos muy felices, se consiguió el primer objetivo, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Los jugadores se comprometieron desde el primer día con este cuerpo técnico y fuimos creciendo partido a partido hasta lograr esta clasificación”, lanzó.

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Por eso, Kalule apunta a poder traer piezas para pelear el único cupo del ascenso a Primera B. El DT dijo que “lo hemos conversado con la dirigencia. Sabemos que la realidad económica del club no es fácil, pero ahora veremos qué se puede hacer para potenciar el plantel”.