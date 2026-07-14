El capitán y goleador de Les Bleus fue muy duro en el análisis tras la derrota por 2-0 ante los españoles en la semifinal. Y encontró una visión parecida en Rayan Cherki, enganche de 22 años que milita en el Manchester City.

Kylian Mbappé dejó muestras evidentes de su enojo mientras Francia perdía ante España en la semifinal del Mundial 2026. Como por ejemplo, cuando le hizo una falta al portero Unai Simón al intentar presionarlo desesperadamente. Y eso no cambió cuando enfrentó a la prensa.

El capitán de Les Bleus, autor de ocho goles en el certamen, fue muy crítico con el juego presentado por el equipo adiestrado por Didier Deschamps. La derrota de 2-0 ante los españoles fue un golpe duro para Mbappé. Y así lo graficó ante los medios de comunicación.

“No hicimos el partido que queríamos ni estuvimos al nivel técnico y táctico que pedía una semifinal”, aseguró el atacante del Real Madrid. Por primera vez en su carrera, que suma tres Mundiales disputados, Mbappé no logró acceder a la final: había sido campeón en Rusia 2018 y fue figura ante Argentina, aunque la Albiceleste alzó el título en Qatar 2022.

Mbappé dejó varias críticas y algunas olieron a un palo al plan de Deschamps. (Lars Baron/Getty Images).

Agregó que “teníamos el plan de presionar más arriba a España, pero el equipo no pudo sostenerlo. Ellos manejaron mejor el ritmo, la pelota y los momentos del partido” en esas declaraciones reproducidas por L’Equipe. Por si eso fuera poco, los franceses tuvieron varias complicaciones. Como la temprana lesión de William Saliba, por ejemplo.

Así salió William Saliba del partido. Le dejó su lugar a Maxence Lacroix en la media hora del primer tiempo. (David Ramos/Getty Images).

“Nos faltó precisión para decidir después de recuperar la pelota. La eliminación duele, pero toca asumir, levantar la cabeza y pensar en el futuro”, manifestó Mbappé, consciente de que Zinedine Zidane será el próximo seleccionador de Francia. Deschamps dirigirá el duelo por el 3° y 4° lugar y después cerrará su ciclo en los galos.

Kylian Mbappé y un duelo contra Lamine Yamal. (Lars Baron/Getty Images).

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Cherki se suma a Mbappé y fustiga el nivel de Francia en la semifinal del Mundial 2026

Kylian Mbappé encontró un compañero de Francia con una opinión similar a la suya tras quedar eliminados por el sueño de ganar el Mundial 2026. Se trata de un talentoso volante ofensivo que pertenece a los registros del Manchester City y que no tuvo tanto protagonismo en el torneo.

Sí, más de alguno habrá notado que las referencias son para Rayan Cherki. “Fueron mejores en todos los aspectos del juego, creo que tenían más ganas. Perdimos contra nosotros mismos”, fue la dura crítica de Cherki, quien en los 72 minutos sustituyó a Michael Olise.

Rayan Cherki luego de la caída francesa ante España. (Kevin C. Cox/Getty Images).

“Estoy triste. Sigo pensando que somos mejor equipo, pero esta tarde fueron ellos los mejores. No creo que hayamos fallado por la presión del rival, teníamos tiempo suficiente para jugar”, añadió el enganche de 22 años, quien se sumó al City desde el Olympique de Lyon. Al igual que Mbappé, Cherki piensa que todo se basó en actitud y malas decisiones.

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