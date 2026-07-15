La reacción de Harry Kane tras la eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial: destrozado y crítica indirecta para Thomas Tuchel.

El delantero y capitán de la selección inglesa, Harry Kane, reconoció estar desolado tras la eliminación en semifinales de la Copa del Mundo 2026. Con remontada polémica por el planteamiento defensivo de Thomas Tuchel, Argentina se impuso en los descuentos por 2-1.

“Estoy destrozado por los chicos, destrozado por todos; el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados“, lamentó Kane en conversación con la BBC.

Eso sí, el atacante de los registros del Bayern Múnich dejó botando lo que parece un palo para Tuchel: “jugamos un buen partido la mayor parte del tiempo. Cuando nos pusimos 1-0 arriba, pareció que intentamos aguantar, lo cual a este nivel no es suficiente“, expuso.

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Kane: destrozado y devastado tras la eliminación

Agregó que “así que estoy destrozado porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y los chicos lo han dado todo, con esfuerzo, sudor y lágrimas. Así que no alcanzar ese nivel es simplemente devastador“.

Harry Kane e Inglaterra destrozados tras la eliminación en semifinales del Mundial contra Argentina.

“Nos costó presionar el balón. Especialmente en la primera parte y al comienzo de la segunda, los presionamos bien, los pusimos bajo mucha presión arriba en el campo, lo que nos permitió ganar balones y controlar un poco mejor el juego”, complementó Kane.

En londinense de 32 años años sostuvo que “después del primer gol nuestro, ya fuera porque ellos ponían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos hombre a hombre, fue una oleada tras otra. Los chicos estaban colocando bloques, pero al final no fue suficiente“.

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“Tuvimos muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos y otra semifinal. Hablamos de estar a punto de lograrlo, estamos cerca, sólo necesitamos encontrar esa pieza que nos falta al final del torneo. Estos torneos te agotan con tanto esfuerzo, presión y exigencia mental. Lo hemos demostrado durante las seis o siete semanas que llevamos juntos, pero nos falta ese último detalle“, sentenció Harry Kane.

Resumen:

-Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

-Harry Kane declaró a la BBC tras la eliminación de su equipo.

-Inglaterra ganaba 1-0 antes de la remontada argentina en los descuentos.