En medio de los festejos la selección argentina, Messi y compañía encontraron la botella de Pickford, donde el arquero inglés tenía anotado el torpedo para los penales.

Inglaterra estuvo cerca de meterse en la final de la Copa del Mundo 2026, pero tras abrir la cuenta se replegó y Argentina dio vuelta el marcador sobre el final. Cuando se jugaban los descuentos La Albiceleste marcó el 2-1 evitando ir al alargue y quizás los posteriores penales.

El arquero inglés, Jordan Pickford, tuvo un par de tapadas brillantes, pero nada pudo hacer en los goles trasandinos. El mismo golero fue protagonista indirecto en los festejos argentinos tras la clasificación de Lionel Messi y compañía.

Es que Pickford y la selección inglesa habían tomado en cuenta todos los detalles: en caso de irse a penales, el golero estudió a todo el plantel rival y tenía un torpedo con el comportamiento de todos los jugadores argentinos desde los doce pasos.

ver también Argentina en problemas: las penas que arriesga por la bandera de las Malvinas en el Mundial 2026

Momentazo: Argentina encontró el torpedo de Pickford para los penales

En medio de las celebraciones trasandinas, el masajista de La Albiceleste se acercó a Lionel Messi y Nicolás González con la botella de agua de Pickford. Ahí estaba el particular torpedo para los penales, casi como una presentación formal.

Tweet placeholder

A ellos se sumó Enzo Fernández, quien entre risas ve que Pickford lo tenía bien estudiado y deberá cambiar su remate, al menos para los próximos desafíos en el corto plazo.

“Habrá visto los penales entonces“, fue la reacción de Messi al ver el listado con su nombre y el de sus compañeros, y cómo habrían pateado.

ver también Casi se arma la grande: Bellingham le pegó un “paipazo” a Barco tras la clasificación de Argentina a la final

Ahora Argentina enfrentará a España por la gran final de la Copa del Mundo 2026 este domingo 19 de julio, en Nueva York. Pickford e Inglaterra, por su parte, disputarán el partido por el tercer lugar contra Francia, el sábado 18 en Miami.

El torpedo de Pickford contra Argentina.

Resumen:

-Argentina venció 2-1 a Inglaterra en los descuentos del Mundial 2026.

-Jordan Pickford anotó un torpedo con los penales de Lionel Messi y toda Argentina en su botella.

-19 de julio es la final entre Argentina y España en Nueva York.