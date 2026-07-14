El arquero inglés compareció en conferencia de prensa y señaló que será un partido en duro por la semifinal del Mundial 2026.

Qué lindo. Un partidazo lleno de historia se jugará este miércoles en Atlanta, porque la selección de Argentina se mide en el clásico ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Un duelo cargado se desarrollará en Estados Unidos, sobre todo para los argentinos, que ven a un rival más allá de la cancha a los ingleses, por el conflicto bélico que se produjo en las Islas Malvinas en 1982.

Mucho se ha hablado en la previa al partido y uno de los que alzó la voz por el lado europeo fue Jordan Pickford, quien pidió sacarle todo lo que rodea a la cancha al partido, aunque declaró que están listos para todo.

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Jordan Pickford enciende la semifinal de Inglaterra vs Argentina

El arquero de Everton habló en conferencia de prensa, señalando que esperan jugar un duelo de alto nivel y que están físicamente preparados para todo.

“Será especial. Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, pero es solo un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penales”, dijo el zurdo inglés.

Los encuentros de Argentina en el Mundial 2026 han generado más de alguna polémica, sobre todo arbitral, por lo que Pickford señaló que estarán alerta a cualquier situación que se pueda dar.

Jordan Pickford analizó el partido de Inglaterra vs Argentina. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

“Estamos listos para cualquier cosa, y es nosotros contra ellos y se trata de quién sale ganando. Estamos plenamente preparados para eso. Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en la plantilla: en ataque, en defensa, la unión del grupo. Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles”, analizó el portero.

“Creo que han visto a lo largo del torneo nuestras ganas de ganar los duelos. No nos hemos metido en peleas ni nada por el estilo. Hemos sido muy respetuosos dentro del juego. A veces las decisiones nos favorecen, otras no, pero simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el fútbol hable por nosotros”, cerró Jordan Pickford.

En síntesis

Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta.

jugarán la semifinal del Mundial este miércoles en Atlanta. Jordan Pickford aseguró que el equipo inglés está preparado para cualquier escenario.

aseguró que el equipo inglés está preparado para cualquier escenario. Atlanta albergará el histórico partido por las semifinales de la Copa del Mundo.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.