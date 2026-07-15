Si bien volverá a jugar todos los partidos posibles con su país en la cita planetaria, "Donatello" vivió un tropezón de marca mayor en su carrera.

Una auténtica sorpresa se dio en la primera semifinal del Mundial 2026. El máximo favorito para ganar el torneo, Francia, con su máxima figura Kylian Mbappé a la cabeza, cayeron por 2-0 ante Españaen duelo jugado en Arlington.

Los goles de Mikel Oyarzábal (22′) y Pedro Porro (58′), le propinaron a Les Bleus su primera derrota en la cita planetaria, y no fue lo único. Le endosaron a Donatello una caída histórica en sus participaciones en Copas del Mundo.

Desde su debut en Rusia 2018 hasta ahora, Mbappé jugó todos los partidos posibles con Francia, es decir, siempre llegó a la Final, con excepción de Norteamérica 2026, lo que rompe su mítico récord en Mundiales. Una completa locura.

ver también Mbappé y Cherki destruyen el juego de Francia tras caer vs España en el Mundial 2026: “No estuvimos al nivel de una semifinal”

Los números de Mbappé en la historia de los Mundiales

El primer encuentro de Kiki en este torneo se dio el 16 de junio del 2018 en Kazán, para la victoria por 2-1 ante Australia; mientras que su bautismo de gol en la cita planetaria se dio al duelo siguiente, el 21 de junio en Ekaterimburgo para el triunfo por 1-0 a Perú.

A la espera de jugar con Francia el partido por el tercer puesto en el Mundial 2026, Kylian Mbappé sumó un total de 21 encuentros con 1.740 minutos en el campo de juego, donde anotó 20 goles, realizó seis asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

Pero el dato más brutal es que el ’10’ del Real Madrid ganó 17 juegos, empató dos (uno de ellos la Final de Qatar 2022 con Argentina) y sufrió dos derrotas. La reciente ante España y en suelo asiático, el 30 de noviembre del 2022, cuando perdieron 1-0 con Túnez.

¿Cuándo será su próximo partido?

Este sábado 18 de julio desde las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, Francia buscará el tercer puesto del Mundial 2026 frente al perdedor del duelo entre Argentina e Inglaterra.

En síntesis