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Colo Colo

El íntimo deseo de Aníbal Mosa: “Quiero dejar a Colo Colo en la punta del Everest”

Aníbal Mosa señala que su sueño es que Colo Colo sea uno de los cuatro equipos más grandes de Sudamérica y trabajará para eso.

Por Felipe Escobillana

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Mosa asegura que quiere dejar a Colo Colo "en la punta del Everest"
© IA GeminiMosa asegura que quiere dejar a Colo Colo "en la punta del Everest"

Aníbal Mosa está radiante. La contratación de Vozinha puso a Colo Colo en el primer plano mundial, algo que lo llena de orgullo pues su deseo es que el club pueda ser más reconocido.

Si bien no quiso ahondar en el tema de marketing por la traída del meta africano, siente que puede ser el primer paso para que el Cacique crezca como institución.

Consultado por su legado, señaló que “quiero dejar a Colo Colo en lo más alto, en la punta de Everest”, entendiendo que puede el equipo puede crecer más.

“Quiero que sea la mayor institución de Sudamérica, o dentro de las cuatro de Sudamérica. Eso pretendo. En infraestructura, futbolísticamente, institucionalmente. Es mi deseo y mi objetivo, déjalo lo más arriba posible”, dijo Mosa.

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El deseo de Mosa: mostrar a Colo Colo al extranjero

Aníbal Mosa agregó que tiene la intención que los partidos de Colo Colo puedan transmitirse en el extranjero, algo que se impulsará con la llegada de Vozinha.

“Me gustaría que llame la atención transmitir al extranjero. Mientras más visibilicemos la liga, la competencia, se valorizan los equipos, los jugadores“, explicó.

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De hecho piensa que “nos hará bien a todos que lo pongamos en la órbita mundial“, por lo que deja tarea para la televisión.

También le crece el colmillo con traer más estrellas. “Hay que ver qué jugador de categoría quiere venir a Colo Colo. Tiene que estar la voluntad del jugador. Coincidió que Vozinha quería venir acá. Esta institución siempre estará abierta”, destacó.

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