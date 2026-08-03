El nuevo arquero del Cacique tuvo una conversación con el presidente de Blanco y Negro, quien le habló del club albo.

Luego de muchas especulaciones, informaciones falsas y datos errados, Vozinha llegó a Chile para sumarse a la disciplina de Colo Colo, desatando las pasiones en el país.

El arquero que ganó popularidad en el planeta gracias a su rendimiento en el Mundial 2026 con Cabo Verde aterrizó este domingo en Santiago, siendo recibido por un millar de hinchas en el aeropuerto.

Vozinha ya es un colocolino más. Este lunes se hará los exámenes médicos de rigor y desde este martes se pondrá a disposición del entrenador Fernando Ortiz, de cara al cierre de la temporada 2026.

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Emotivo primer encuentro entre Vozinha y Aníbal Mosa

La llegada de Vozinha a Chile fue multitudinaria. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quiso una recepción más íntima y se juntó con él en el hotel donde se está hospedando el africano.

El primer encuentro del meta con el controlador de ByN fue emotivo, de hecho, Mosa le contaba que el director deportivo del club, Daniel Morón, era arquero y le sopló que “este ganó la Copa Libertadores de América en 1991”.

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“Ya lo averiguaste todo, pero este es un equipo popular, es un equipo que es fundado por profesores hace 101 años… Este equipo es la alegría de la gente. Llegas a un equipo con fibra social“, le agregó Mosa.

Vozinha vive sus primeras horas en Chile, donde tuvo un recibimiento de crack mundial, todo gracias a sus atajadas con la camiseta de Cabo Verde en la Copa del Mundo.

En síntesis

El arquero Vozinha llegó a Chile este domingo para incorporarse al club Colo Colo .

llegó a Chile este domingo para incorporarse al club . El futbolista mundialista se realizará exámenes médicos este lunes y entrenará el martes .

y entrenará el . El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, recibió al jugador en su hotel.

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