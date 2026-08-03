El ex delantero y entrenador de los albos analizó el arribo del arquero de Cabo Verde, quien por fin llegó a Chile.

Luego de varios días de espera, Josimar José Évora Días, conocido mundialmente como Vozinha, llegó a Chile para sumarse a la disciplina de Colo Colo, como su gran fichaje.

El arquero de Cabo Verde llegó en la noche de este domingo y tuvo un recibimiento de crack en el aeropuerto, donde llegó un millar de hinchas para apoyarlo en su arribo al país.

Vozinha ahora se tiene que poner a punto para tener su estreno con la camiseta de Colo Colo, el cual se espera sea ante O’Higgins en el estadio Monumental por la fecha 19 de la Liga de Primera.

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Polaco Dabrowski apoya el fichaje de Vozinha en Colo Colo

La contratación de Vozinha en Colo Colo sigue recibiendo comentarios, a los que se sumó Ricardo Dabrowski, quien aprobó la movida de Blanco y Negro.

“Creo que bueno, va a ser un aporte me parece que, no solo para Colo Colo, sino que para el fútbol chileno“, dijo el ex delantero y entrenador del Cacique a RedGol.

“Futbolísticamente tuvo una participación destacable en el Mundial y creo que lo que transmitió como persona, eso también tiene un rol importante que muchas veces por ahí los deportistas de alta competencia se olvidan que representan”, agregó.

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Por último, el Polaco indicó sobre Vozinha que “mucha gente lo está mirando, principalmente muchos niños. Entonces, yo creo que en todo aspecto me parece que tendría que ser un gran aporte”.

Vozinha llega al fútbol chileno a sus 40 años como una gran figura mundial y este martes tendrá su primer entrenamiento en el estadio Monumental.

En síntesis

El arquero Vozinha llegó a Chile el domingo para sumarse al club Colo Colo .

llegó a Chile el domingo para sumarse al club . El futbolista entrenará por primera vez en el estadio Monumental este martes .

este . Su debut oficial se proyecta ante O’Higgins en la Primera División chilena.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera