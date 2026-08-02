El cuadro celeste pudo quedarse con una inesperada victoria contra los granates en calidad de visita gracias a Arnaldo Castillo.

El partido no se termina hasta que se termina. Frase vieja en el fútbol y que volvió a tomar fuerza en el estadio La Portada, donde O’Higgins le dio vuelta el partido a Deportes La Serena y ganó por 2-1.

Los papayeros jugaban mucho mejor en el arranque del encuentro y se pusieron arriba en la cuenta, mediante la aparición de Jeisson Vargas a los 22 minutos del compromiso.

En el complemento despertó la tienda visitante, porque a los 66′ llegó a la paridad, gracias a la aparición del goleador paraguayo-chileno Arnaldo Castillo.

Todos pensamos que el empate estaba puesto, sin embargo, en los 96 minutos un golpe de cabeza de Castillo en el primer palo se transformó en el segundo gol de O’Higgins, cuando el partido se estaba yendo.

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La victoria le permite al equipo de Lucas Bovaglio, que venía de ser eliminado de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors tras definición a penales, trepar al noveno puesto en la tabla de posiciones, gracias a sus 23 puntos.

Arnaldo Castillo le dio la victoria a O’Higgins. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Deportes La Serena, al igual que el partido con Universidad Católica de la fecha pasada, perdió puntos en el final y ahora es una derrota, que lo deja 13° con 19 unidades, muy cerca de la zona de descenso.

En la próxima fecha, O’Higgins tendrá que recibir a Deportes Limache en Rancagua; mientras que La Serena tiene el clásico ante Coquimbo Unido como visitante.

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