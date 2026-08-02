El arquero caboverdiano arribará este domingo a Santiago y durante la próxima semana tendría sus primeros entrenamientos con los albos.

En Colo Colo viven días de celebración tras el triunfo por 4-3 ante Everton, resultado que mantiene al Cacique como líder de la Liga de Primera 2026 con varios puntos sobre sus más cercanos perseguidores.

A esta alegría se suma la llegada de Vozinha, quien este domingo viajó desde Madrid rumbo a Santiago para comenzar su etapa como nuevo arquero albo.

El guardameta de 40 años, anunciado como el primer refuerzo del cuadro popular, aterrizará esta noche en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y este lunes se realizará los exámenes médicos.

Vozinha viaja este domingo a Chile para integrarse al Cacique.

¿Cuándo podría debutar Vozinha?

El capitán de Cabo Verde tendrá su primer entrenamiento el martes, a las 09:30 horas, en el Monumental, para conocer a sus compañeros. Ese mismo día, después del mediodía, será presentado oficialmente como nuevo jugador del Cacique.

Tras completar sus primeros entrenamientos, será Fernando Ortiz quien determine cuándo el experimentado portero estará en condiciones de ser convocado.

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El próximo partido de Colo Colo será como visitante frente a Unión La Calera, el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas, por la fecha 18 de la Liga de Primera. Sin embargo, la una opción más probable para su estreno es el siguiente.

El domingo 16 de agosto, a las 17:30 horas, el Cacique recibirá a O’Higgins en el Estadio Monumental, duelo que antecede al Superclásico del fútbol nacional, donde los albos visitarán a la U en el Estadio Nacional el próximo domingo 23 de agosto a las 15:00 horas.

En resumen…