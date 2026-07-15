Un clásico define al segundo finalista del Mundial 2026, que irá a jugar por el título este domingo ante España.

Partidazo. Este miércoles se define al segundo finalista del Mundial 2026 y se conocerá luego del clásico entre Inglaterra y Argentina, que se medirán en Atlanta.

El compromiso genera gran expectación en todo el planeta, porque es un clásico con tintes políticos y bélicos, sin embargo, los protagonistas piden calma y avisan que se trata de sólo un partido de fútbol.

El partido podrá ser visto en el país en televisión abierta, porque Chilevisión tiene los derechos de transmisión del compromiso. Además, podrá ser sintonizado vía streaming por las plataformas DSports y Disney+.

Con las semifinales en juego, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

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Scaloni y Tuchel piden calma antes del clásico entre Argentina e Inglaterra

En la antesala al partido hablaron los entrenadores y llegaron al mismo punto, porque tanto Lionel Scaloni como Thomas Tuchel dijeron que hay con concentrarse solo en lo deportivo.

“La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho. Esto es un partido de fútbol.Mezclarlo sería una locura”, dijo el estratega de la Albiceleste.

Lionel Scaloni habló en la previa a la semifinal. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

En tanto, Tuchel indicó que “creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”.

Argentina e Inglaterra, Inglaterra y Argentina, partidazo para definir al rival de España en la final del Mundial 2026.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.

El clásico será transmitido para Chile en televisión abierta a través de Chilevisión y todas sus señales.

Además, podrá ser visto mediante streaming por DSports y Disney+.