La U no logra potenciar su plantilla que quiere pelear el título, por lo que un histórico bicampeón pide sincerar el tema y cambiar el rumbo.

Universidad de Chile está tan sólo a 10 días de volver a jugar por la Liga de Primera 2026, cuando le toque visitar al Audax Italiano por la fecha 16 del torneo en el estadio Bicentenario de La Florida.

Una situación que preocupa en el equipo del técnico Fernando Gago es que, dentro de su intertemporada, sólo ha sumado un refuerzo para el segundo semestre en el mercado de fichajes: Gonzalo Reyna.

El atacante argentino de 19 años aparece como el único nombre que varía en el plantel de la U, teniendo en cuenta que también suena firme el defensor Valentín Gauthier.

Muy poco para un equipo que quiere pelear a Colo Colo el título, teniendo en cuenta que los albos los superan en la tabla de posiciones por 12 unidades, lo que llama la atención, tanto así que hay una idea de recuperar jugadores en vez de traer tanta apuesta.

Gonzalo Reyna es el único refuerzo que suma la U. Foto: U de Chile.

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Vaccia: “Si no hay refuerzos de calidad, recuperemos a los que tenemos”

Uno de los que sacó la voz en conversación con Redgol fue el histórico técnico bicampeón con Universidad de Chile, César Vaccia, quien asegura que mucha apuesta tampoco es tan bueno.

“Yo escucho a Fernando (Gago), a quien le tengo mucho aprecio, a pesar de que no lo he visto nunca, lo encuentro un tipo transparente. Pero si no tiene los jugadores que realmente que sean refuerzo, que sean aporte, que sean figura, que vengan a solucionar problemas, como un Alexis, que debe ser caro, pero por su amor a la U, pero si no tenemos un refuerzo, no una puesta, la verdad que me quedo con lo que tengo”, explicó el entrenador.

En ese sentido, asegura que si el mercado de fichajes de la U no va a ser potente, es mejor transparentar y esforzar en recuperar jugadores, además de cambiar el foco en una clasificación internacional.

“Tratar de seguir trabajando hasta encontrar el modelo de juego ideal para ganar los partidos. Estamos a 12 puntos entonces, siendo realistas, bueno en fútbol nunca uno puede ser categórico, siendo realista, vamos paso a paso, jugando mejor, recuperando a Lucero, Vargas, al mismo Octavio Rivero y a Lucas Assadi, por qué ir a buscar otro si tenemos en casa”, destacó.

¿Puede Gago recuperar a U de Chile?