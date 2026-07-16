En Inglaterra siguen las críticas hacia Thomas Tuchel por la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026.

Thomas Tuchel se está llevando todas las críticas por la desastrosa eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Una contundente remontada de Argentina dejó a los Tres Leones fuera de la Copa del Mundo.

Al DT le reprochan el pésimo manejo a la ventaja que tenía a su equipo, donde buscó defenderse en vez de ir por más. Y una de las críticas más pesadas fue la del periodista Jacob Steinberg de The Guardian.

“Thomas Tuchel fue superado en astucia por Lionel Scaloni, cuyos cambios marcaron la diferencia, y fue demasiado rápido en replegarse cuando aún quedaba tanto tiempo“, dictó.

“Se suponía que este era el momento en que Tuchel demostraría su valía. El maestro de la táctica, el costoso entrenador extranjero, el rematador capaz de triunfar donde Sir Gareth Southgate fracasó“, apuntó.

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“Inglaterra se desmoronó”: Thomas Tuchel se lleva las críticas tras la eliminación del Mundial 2026

“A partir del gol, Inglaterra se desmoronó. Ni siquiera lograron generar un ataque; apenas completaban un pase. Parecían creer que podrían sobrevivir con una defensa férrea, despejes precipitados y un susto tras otro durante más de 30 minutos. Como era de esperar, se equivocaron“, reprochó el reportero.

“Thomas Tuchel no logró ofrecer una actuación completa y su equipo gestionó la situación de forma lamentable“, cerró.