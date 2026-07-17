Aunque se quedaron sin la final, Francia e Inglaterra se juegan el tercer lugar del Mundial 2026. Revisa el horario y la transmisión del partido.

Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar del Mundial 2026, luego de quedar a un paso de la final tras caer ante España y Argentina, respectivamente. Ambos buscan cerrar su participación con un triunfo.

Los franceses llegan liderados por Kylian Mbappé, que suma ocho goles y pelea por el título de máximo artillero junto a Lionel Messi. Inglaterra, en tanto, confía en Jude Bellingham y Harry Kane, ambos con seis tantos, para despedirse del torneo con una victoria.

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Kylian Mbappé igualó a Messi en la tabla de goleadores del Mundial – Getty

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra?

Francia enfrenta a Inglaterra este sábado 18 de julio, desde las 17:00 hrs de Chile , en el Hard Rock Stadium, Estados Unidos, por el tercer lugar de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Tabla de posiciones Mundial 2026

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La gran final entre Argentina y España tiene fecha definida y será este domingo 19 de julio, desde las 15:00 horas de Chile.

Argentina protagonizó una remontada para meterse en la final. La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra, pese a comenzar en desventaja. Con Messi como capitán, la Albiceleste intentará sumar una nueva Copa del Mundo frente a una España, que llega como uno de los equipos más sólidos de la competencia.

En resumen…