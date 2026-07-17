Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar del Mundial 2026, luego de quedar a un paso de la final tras caer ante España y Argentina, respectivamente. Ambos buscan cerrar su participación con un triunfo.
Los franceses llegan liderados por Kylian Mbappé, que suma ocho goles y pelea por el título de máximo artillero junto a Lionel Messi. Inglaterra, en tanto, confía en Jude Bellingham y Harry Kane, ambos con seis tantos, para despedirse del torneo con una victoria.
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Kylian Mbappé igualó a Messi en la tabla de goleadores del Mundial – Getty
¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra?
Francia enfrenta a Inglaterra este sábado 18 de julio, desde las 17:00 hrs de Chile, en el Hard Rock Stadium, Estados Unidos, por el tercer lugar de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Argentina protagonizó una remontada para meterse en la final. La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra, pese a comenzar en desventaja. Con Messi como capitán, la Albiceleste intentará sumar una nueva Copa del Mundo frente a una España, que llega como uno de los equipos más sólidos de la competencia.
En resumen…
- Francia vs. Inglaterra jugarán por cuartos de final este sábado 18 de julio.
- El partido comenzará a las 17:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.