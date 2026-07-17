Este entrenador argentino, apodado Vitamina, revivió su paso por el Feyenoord de Países Bajos para hablar sobre el proceso de acostumbramiento del oceánico al cuadro más ganador del fútbol paraguayo.

Este entrenador tuvo una vasta experiencia en Chile y hoy en día trabaja para que Tim Payne se adapte lo más rápido posible a Olimpia de Paraguay. Se trata de un rosarino que dirigió a seis clubes en el balompié nacional y que desde enero de 2026 está en el Decano.

De hecho, ya conquistó un título con el cuadro más ganador del balompié paraguayo. Las referencias son para Pablo Sánchez. Sí, el Vitamina, quien fue DT de Audax Italiano, O’Higgins, Universidad de Concepción, Palestino, Deportes Iquique y Everton de Viña del Mar.

En ese contexto, el Vitamina Sánchez se refirió al proceso de Payne para acostumbrarse al cuadro denominado Rey de Copas. “El idioma obviamente será un tema a solucionar con el correr de los días”, apuntó a Rock and Pop el DT trasandino, quien en su época de jugador tuvo un paso por Europa que recordó.

Pablo Sánchez enfrentó al Audax Italiano como DT de Olimpia en la Copa Sudamericana. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Ojalá aprenda español y vaya aprendiendo a comunicarse mejor, sobre todo para su vida social. Lo comparo con muchos jugadores que van al extranjero, no aprenden los idiomas y se les complica”, aseguró el otrora enganche de Rosario Central y del Deportivo Alavés de España.

Tim Payne apostó por fichar en Olimpia tras jugar el Mundial 2026. (Foto: Olimpia).

Agregó que “lo hablo por experiencia propia. Jugué tres años en Holanda y hay que aprender el idioma para tener una vida social acorde a lo que un ser humano necesita”. El Vitamina Sánchez se refería a su aventura en el Feyenoord, uno de los clubes más grandes de Países Bajos.

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De dirigir en Chile a Olimpia de Paraguay: Vitamina Sánchez confía en rápida adaptación de Tim Payne

El paso por Chile que tuvo el actual DT de Olimpia seguramente le servirá en Paraguay, donde recibió al neocelandés Tim Payne tras la participación del lateral derecho en el Mundial 2026. A pesar de que el oceánico no domina el castellano, Vitamina Sánchez cree que pronto lo hará.

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“No tengo ninguna duda, es un hombre muy inteligente y va a aprender el idioma”, anticipó el estratego argentino, ganador de un ascenso a la élite del fútbol chileno con Universidad de Concepción. Eso sí, por el momento es necesario una ayuda para integrar a Payne.

Y en Olimpia la tienen a disposición. “Mientras tanto nos comunicamos con un traductor. Tenemos la suerte de tener en el plantel varios jugadores que saben inglés, así que de a poquito esto va a ir fluyendo cada vez más”, sentenció Pablo Sánchez, quien no tiene preocupación porque esto deje de ser un inconveniente.