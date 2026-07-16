Este jueves en Brasilia, el equipo del volante chileno se verá las caras ante el nuevo equipo del jugador viral en el Mundial 2026.

Es verdad que ya no hay actividad del Mundial 2026. Sin embargo, el fútbol no se detiene y este jueves 16 de julio en Brasil habrá un duelo amistoso internacional entre dos equipos campeones de América, como Flamengo y Olimpia de Paraguay.

Un partido que tendrá condimento especial. La escuadra que cuenta en sus filas con el volante chileno Erick Pulgar se medirá ante el conjunto guaraní que espera hacer debutar a su nueva contratación, el defensor neozelandés Tim Payne, que se hizo viral en la Copa del Mundo en Norteamérica.

Mientras Olimpia viene de ser campeón del Torneo Apertura 2026 en Paraguay y de clasificar a octavos de final en Copa Sudamericana, Flamengo hizo lo propio en Libertadores, mientras se ubica segundo en el Brasileirão con 34 y eliminado tempranamente en Copa de Brasil.

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¿A qué hora se juega el Flamengo vs. Olimpia?

El encuentro amistoso entre el Mengão y el Rey de Copas se disputará este jueves 16 de julio, a contar de las 19:00 horas (de Chile), en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, capital de Brasil.

¿Dónde ver este partido?

El duelo entre Flamengo y Olimpia se podrá seguir de forma gratuita a través del canal de YouTube del cuadro brasileño, donde tienes la opción de poder verlo en portugués como también en español, que tiene como comentarista al periodista chileno José Tomás Fernández.