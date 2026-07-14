Zapping refuerza su oferta de contenidos: Fanatiz 1 estará disponible desde este mes y transmitirá muchas ligas sudamericanas.

Se acabó la espera. Desde ahora, Zapping incorporó Fanatiz 1 a su parrilla de canales, convirtiéndose en el primer operador de televisión en Chile en contar con esta señal, que transmite la Serie A del Brasileirão, la Liga 1 de Perú y la Liga FUTVE de Venezuela. La señal está disponible desde este mes en el canal 52.

Así, por ejemplo se podrán ver las actuaciones de Gonzalo Tapia en el Sao Paulo y de Erick Pulgar en el Flamengo, lo que permitirá a los hinchas seguir sus campañas de manera más sencilla.

Con este acuerdo, la compañía se convierte en el primer operador de televisión en Chile en contar con Fanatiz 1, sumando a su parrilla competencias que hasta ahora tenían escasa cobertura en la televisión nacional.

Sao Paulo será transmitido a través de Zapping en el canal Fanatiz1

Amplio contenido deportivo en Zapping

Fanatiz es un servicio internacional de streaming deportivo que ofrece contenido en vivo y bajo demanda en alta definición, disponible en múltiples plataformas y dispositivos. La plataforma nació en 2017 con un fuerte enfoque en ligas sudamericanas, particularmente de Argentina, Chile, México y Perú, y rápidamente expandió su presencia en mercados de Norteamérica.

Actualmente transmite más de 25 ligas y competencias de fútbol a través de sus canales deportivos, con especial foco en audiencias latinoamericanas.

La señal contempla la transmisión en vivo de la Serie A del Brasileirão, la Liga 1 de Perú, la Liga FUTVE de Venezuela y distintas competencias de futsal brasileño. La programación también incluye espacios de análisis, entrevistas y contenidos con referentes del streaming deportivo.

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“El fútbol sudamericano genera un interés especial entre nuestros usuarios. La incorporación de Fanatiz 1 nos permite sumar nuevas competencias y ampliar la oferta deportiva de Zapping”, señaló Mane Vallejo, Head of Content & New Business de la compañía.

“Nuestro desafío es construir una oferta de contenidos que realmente marque una diferencia para los usuarios. Buscamos incorporar señales que aporten valor y respondan a intereses específicos de la audiencia, y si dudas el fútbol en vivo congrega”, agrega Vallejo.

Fanatiz 1 se incorporó de forma automática y sin costo adicional para los usuarios de los planes de Zapping: Plus, Cine, Cine Fútbol, Plus Fútbol y Full.