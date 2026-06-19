El volante no vive su mejor momento en Flamengo, por lo que no ve con malos ojos una salida.

Erick Pulgar parece estar viviendo sus últimos días en Flamengo. Pese a que en algún momento se pensó en una llegada a Colo Colo, esto no puede estar más lejos de suceder.

El antofagastino supo ser una de las mayores figuras del Mengao, siendo pieza clave en la conquista de la última Copa Libertadores. Sin embargo, bien decía Mercedes Sosa que cambia todo cambia, y ahora el chileno es prescindible para los cariocas.

El equipo que quiere a Erick Pulgar

Con el presente de Erick Pulgar lejos de su momento más esplendoroso, es que se comenzó a especular sobre su futuro. Es así como incluso se habló de un posible regreso al fútbol chileno, ni más ni menos que con la camiseta de Colo Colo.

Si bien Pulgar jugó en Antofagasta y Universidad Católica, ha reconocido que en su familia son todos hinchas albos y esto sería su mayor motivación para arribar a Macul. Sin embargo, en este mercado no sería la ocasión pese al gran momento que viven los dirigidos por Fernando Ortiz.

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La cláusula de salida de Erick Pulgar de Flamengo es de 4 millones de dólares, cifra alta para cualquier equipo, menos para los que pertenecen a la liga de Arabia Saudita. De acuerdo a Bolavip Brasil, es el NEOM SC el club que está dispuesto a quedarse con el volante.

Incluso, según el citado medio, el equipo árabe le presentará una atractiva oferta a Pulgar para convencerlo de llegar al fútbol de Medio Oriente y así, sacarlo de Río de Janeiro. En ese lugar, Pulgar tendría la oportunidad de enfrentar a grandes estrellas, como Cristiano Ronaldo en Al Nassr y Karim Benzema en Al Hilal.

Pulgar está desde 2022 en Flamengo. Imagen: Getty

A los 32 años Pulgar le daría un nuevo giro a su exitosa carrera, la cual lo tuvo en Europa jugando en Bologna, Fiorentina y Galatasaray. Ahora probaría el fútbol de Asia y quizás en un futuro no muy lejano, podría regresar a Chile a cumplir el deseo de su familia de jugar en Colo Colo.