Este jueves 11 de junio, el casildense tendrá su primer encuentro con el plantel de la T cordobesa y lo hará con el controvertido Pablo Fernández en el cuerpo técnico.

Jorge Sampaoli arremetió por los palos para hacerse cargo de la dirección técnica de Talleres de Córdoba y en su staff tendrá a varios que lo acompañaron en el Flamengo de Brasil. Incluido a un preparador físico que detonó su salida en el cuadro carioca.

Se trata de Pablo Fernández, quien no pudo contener su furia y agredió a Pedro, una de las figuras del Mengao. El atacante, quien tiene experiencia en la selección de Brasil y jugó en la Fiorentina de la Serie A de Italia, no se guardó nada respecto del episodio.

Hizo una acusación que evidentemente escaló. E hizo que la aventura del casildense en el cuadro más popular del fútbol brasileño durara apenas cinco meses. Todo se acabó después de perder la gran final de la Copa de Brasil, pero venía maleado su proceso.

Pablo Fernández y Jorge Sampaoli en Flamengo.

Pues bien, Sampa eligió mantener a Fernández en su cuerpo técnico para la T cordobesa. También trabajó con el DT campeón de la Copa América en el Sevilla de España, el Olympique de Marsella y el Stade Rennais en Francia, en el Santos y en el Atlético Mineiro de Brasil, el último trabajo del casildense.

Talleres confirmó la presencia del rosarino de 52 años como PF. También está su hijo, Marcos Fernández, en labores de preparación física. Y como ayudante de campo, Sampaoli volvió a confiar en Diego Meschine.

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Con el PF que agredió a figura de Flamengo: Jorge Sampaoli toma el mando de Talleres

En la plana mayor de Talleres de Córdoba existe entusiasmo por el nombramiento de Jorge Sampaoli, quien inaugura su aventura en la primera división de Argentina y conserva a Pablo Fernández, clave en perder el vestuario en el Flamengo de Brasil.

“La llegada de Sampaoli ratifica la voluntad del Club de asumir los desafíos con acciones concretas, realizando un importante esfuerzo para incorporar un entrenador de trayectoria internacional, liderazgo reconocido y fuerte personalidad competitiva“, escribió la institución en su sitio web oficial.

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Pero eso no fue todo. “La directiva valora especialmente la decisión de Jorge Sampaoli de elegir a Talleres para su regreso al fútbol argentino de Primera División. Su experiencia, liderazgo y recorrido internacional representan un aporte significativo para los objetivos deportivos“, agregó el cuadro cordobés, que hasta hace poco tuvo a Carlos Tevez en la dirección técnica.

Pablo Fernández como PF del Santos de Brasil.

En aquel club, Sampaoli tendrá a tres chilenos: Bruno Barticciotto y dos nacionalizados que ya debutaron por la selección chilena. Matías Catalán, polifuncional defensor y el volante central Ulises Ortegoza. Este 11 de junio comenzará el periplo junto al DT campeón de la Copa Sudamericana 2011 en Universidad de Chile.