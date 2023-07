El Flamengo está viviendo un quiebre total en la interna luego de un tremendo escándalo. Pedro, figura del Mengao, acusó a uno de los ayudantes de Jorge Sampaoli de agredirlo físicamente, lo que tiene la grande en Brasil.

El delantero reveló la situación en redes sociales y todo el plantel salió a respaldarlo, dándole la espalda al casildense. El hecho llegó incluso a la policía y tiene a la directiva del club analizando la posible salida del DT.

Pedro acusa a ayudante de Jorge Sampaoli de agredirlo

Luego del triunfo ante el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, en el Flamengo quedó la escoba. A través de su cuenta de Instagram, Pedro reveló que fue agredido por Pablo Fernández, preparador físico de Jorge Sampaoli, sin provocación ni explicación alguna.

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, comenzó detallando.

“La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que la agresión física puede solucionar cualquier problema”, añadió.

El hecho escaló a tal nivel que incluso la policía debió intervenir. Pedro denunció a Pablo Fernández y las autoridades no tardaron en tomarle declaraciones a ambos antes de viajar de vuelta a Rio de Janeiro. Y en Flamengo también tomaron cartas en el asunto.

Una vez en la ciudad, el ayudante de Jorge Sampaoli se retiró escoltado y a la espera de lo que pase de ahora en adelante. La directiva del club está analizando el futuro del técnico, quien puede dejar su cargo por lo ocurrido. De hecho, GloboEsporte detalla que todo dependerá de lo que pase con el casildense y su postura ante la salida de su mano derecha.

Flamengo sufre un quiebre total entre el plantel y su entrenador. Quedará saber cuál es la decisión final del Mengao, que puede terminar con el DT saliendo por la puerta chica y con otra polémica más en su historial.