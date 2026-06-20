Japón, España, Bélgica y Uruguay son algunos de los países que saltan a la cancha en esta jornada.

La Copa del Mundo 2026 no descansa ni el día del padre, pero Chilevisión cargará la pantalla abierta de fútbol con tres partidazos de la competición que reúne a los mejores jugadores del planeta.

El torneo que tiene lugar en Canadá, Estados Unidos y México ha tenido en esta edición el aumento de 32 a 48 selecciones. Esto ha traído consigo el aumento de partidos, algo que si bien podía ser un fracaso, por el momento ha sido un éxito, con estadios llenos y alto interés.

¿Cuáles son los tres partidos que dará CHV este domingo?

00:00 horas – Túnez vs Japón

12:00 horas – España vs Arabia Saudita

15:00 horas – Bélgica vs Irán

Duelos claves del Mundial 2026

Con la segunda fecha en pleno desarrollo, serán cinco partidos de la Copa del Mundo 2026 los que se disputarán este domingo 21 de junio. Además de los tres mencionados que dará Chilevisión, también jugarán Uruguay vs Cabo Verde (18:00 horas) y Nueva Zelanda vs Egipto (21:00 horas), los cuales solo irán por DSports.

Sin dudas que uno de los encuentros más atractivos es el que protagonizarán España y Arabia Saudita, ya que los ibéricos son una de las selecciones favoritas a quedarse con el título, pero en su estreno dejaron más dudas que certezas al igualar con Cabor Verde sin goles.

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Arabia Saudita tiene lo suyo. Ya mostraron una pincelada en el Mundial pasado cuando derrotaron a Argentina y en su debut le pusieron mucho trabajo a Uruguay para igualar 1-1. Este duelo ante España también irá en la pantalla abierta de Chilevisión.