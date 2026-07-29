Mauricio Israel explicó todo el trasfondo de la compra de la U, donde deja en claro que las cabezas nunca fueron seguidores azules.

El caso Sartor comienza a destapar muchos secretos que tienen como protagonista a Michael Clark, con la compra de acciones de Azul Azul, que lo puso al mando de Universidad de Chile.

Ahora fue Mauricio Israel, quien en el programa “Círculo Central”, detalló cómo fue ese proceso, sin antes revelar un secreto que estaba guardado en la vida del exmandamás azul.

“La U se compra después de que ellos esperaron… Pedro Pablo Larraín y Michael Clark no son hinchas de la U, nunca lo fueron y nunca lo van a ser. A ellos lo que les interesaba era el negocio y ambos son de la Católica”, explicó.

Michael Clark ha declarado, al menos, tres veces en el caso Sartor.

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Mauricio Israel cuenta el negocio de Sartor en U de Chile

Fue el mismo comunicador quien entregó en detalle la situación de U de Chile, con la compra inicial del grupo Sartor, liderado por Michael Clark, en un negocio que le correspondía en su génesis a Victoriano Cerda.

“Antes de comprar la U esperaban que Colo Colo bajara a Primera B ese año (promoción ante U de Conce), que Pablo Solari salva a Colo Colo, con eso se acaba el interés por Colo Colo“, comienza.

“De acuerdo a las mismas declaraciones de Larraín ante fiscalía, van por la U, porque se produce una coyuntura con la posibilidad de negocio que presenta Clark, un negocio de victoriano Cerda que quería vender su Isapre, y el comprador era Heller, y se amarran las dos cosas, la venta de la Isapre y la compra de la U, en 16 millones de dólares prácticamente“, destacó.

En ese sentido cuenta la irregularidad del proceso que está en la mira del Ministerio Público, donde se desviaron fondos sin dar explicaciones, pero un una clara intención.

“Sartor crea fondo de inversión, Tactical Sports, donde desvían plata de otros fondos, de inversión privada, pero ellos pescaron la plata y la pusieron en la U sin avisarle a nadie. La intención de ellos, por eso ponen a Clark y le prestan un millón de dólares en tres años rentabilizar a la U y venderla; nunca tuvieron la intención de quedarse con la U”, finalizó.

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