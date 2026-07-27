En el triunfo ante Audax, los fanáticos azules volvieron a manifestarse contra la directiva de Azul Azul.

Universidad de Chile no pasa por un buen momento administrativo, debido a una serie de acusaciones que recaen sobre su ex presidente Michael Clark. Los hinchas no dejan pasar el escándalo.

El Bulla visitó en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde venció por 2-1 a los Itálicos con Eduardo Vargas como gran figura. Agustín Arce puso el 1-0, Federico Mateos igualó para el local, mientras el propio Turboman anotó el tanto del triunfo para los dirigidos por Fernando Gago.

La manifestación contra Clark

Si bien Micahel Clark dejó la presidencia de Universidad de Chile hace algunos meses, su nombre sigue rondando en el CDA. Resulta que el ex directivo del club está siendo investigado por una serie de irregularidades financieras alrededor de su participación en el León. Incluso hasta la PDI llegó al lugar de entrenamiento del equipo.

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Desde hace algún tiempo que los hinchas del Romántico Viajero se cansaron de los problemas administrativos que golpean al club que alientan, por lo que han decidido iniciar una serie de manifestaciones contra la directiva. Incluso, han llamado a no asistir al estadio en los partidos de local.

En el encuentro contra Audax Italiano, otra vez los fanáticos de Universidad de Chile se hicieron sentir contra su directiva y sobre todo, contra Michael Clark. En La Florida los seguidores realizaron una protesta contra su ex presidente que no se vio en TV.

Los hinchas de la U arrojaron una serie de billetes de 10.000 pesos a la cancha del recinto donde jugaron los azules y estos contenían la cara del polémico Clark. La manifestación quedó registrada por los reporteros gráficos que cubrían el partido.

Los billetes con la cara de Michael Clark. Imagen: Photosport

Michael Clark es acusado de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Será formalizado el próximo jueves 30 de julio, donde se fijarán los plazos de la investigación y las medidas cautelares contra el directivo.