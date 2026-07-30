Los azules que quieren meterse en la pelea por el título, no logran sumar nuevos nombres para el plantel de Fernando Gago.

Uno de los puntos en que Universidad de Chile necesita recuperar rápido es en el mercado de fichajes, donde no ha podido sumar mas que a Gonzalo Reyna, quien no ha debutado.

Por lo mismo, ya se transforma en una tarea pendiente para el cuadro bullanguero, quienes asimilaron el primer encuentro ante Audax Italiano sin nuevos nombres.

Algo que, el técnico Fernando Gago aseguró, antes de la intertemporada, que no iba a pasar, pero que con el correr de los días fue una demora extra a la hora de armar el plantel.

Gonzalo Reyna todavía no debuta en Universidad de Chile.

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La U sólo suma a Gonzalo Reyna

Universidad de Chile afrontará el segundo partido en la parte decisiva del torneo con tan sólo un refuerzo, algo que no tiene tranquilos a los hinchas que esperaban nuevos nombres.

Por lo mismo, ya saben que en el segundo partido, donde deben recibir a Huachipato en el Estadio Nacional, no habrá novedades para afrontar el compromiso en el torneo.

La deuda, eso sí, se la pasan al gerente deportivo, Manuel Mayo, además del técnico, Fernando Gago, quienes llamaron a la calma en el proceso del mercado de fichajes.

Por ahora, está Reyna, además del revés que sufrieron con Valentín Gauthier, quien arribó con una lesión, donde los azules no pudieron esperarlo para poder ver su fútbol.