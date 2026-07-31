El día que Arturo Vidal se comparó con Franco Baresi: “Más concentrado”

El King abordó el cambio de posición que tuvo en Colo Colo y llenó de elogios a la leyenda de la selección de Italia y Milan.

Conmoción mundial ha generado la partida de Franco Baresi. El histórico defensa italiano de 66 años partió de forma repentina este viernes 31 de julio. En 2025 fue operado por un nódulo pulmonar, por lo que no se descarta que esto haya agravado su estado de salud.

“La historia completa del AC Milan está de luto”, recalcó el cuatro italiano que tuvo entre sus filas al defensa a lo largo de toda su carrera con el 6 en la espalda.

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Baresi se transformó en estandarte del rossonero ya que alcanzó 719 partidos oficiales. Además ganó seis títulos de Serie A, tres Champions League, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales. Mientras que también fue parte del plantel de Italia que ganó el Mundial de 1982 en España.

“Es el mejor defensor. Esta camiseta la guardaré el resto de mi vida”, recalcó Diego Maradona, quien lo enfrentó en su momento y no dudo en ubicarlo como el mejor en su puesto.

“El 19 de noviembre de 1995 debuté en la Serie A contra el Milan. Tenía 17 años y al otro lado estaba el capitán de ese equipo: Franco Baresi. Para un chico de mi edad, encontrarse en el campo contra campeones como él era algo increíble. Desde ese día tuve aún más claro qué significaba representar el fútbol con clase, liderazgo y respeto”, recalcó Gianluigi Buffon que también lamentó la partida del histórico jugador italiano.

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El día que Arturo Vidal se comparó con Franco Baresi

El camino de Franco Baresi marcó un antes y un después, tanto en el Milan como en la selección de Italia. Lo que fue destacado a lo largo de su carrera.

Sin embargo, hubo un chileno que se atrevió a compararse nada menos con su figura. Esto tiene relación con Arturo Vidal que tomó como guía al “L’eterno capitano”.

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Lo que comenzó cuando empezó su cambio de posición en Colo Colo tras pasar de volante a defensa central. “Me ha ayudado mucho jugar en todas las posiciones. Yo no tengo problemas en jugar de central, volante o delantero. Lo que me gusta es jugar”, expresó en el podcast del Cacique por el Centenario.

“Puedo jugar fácilmente de central. Para mí, es muy fácil esa posición, así lo veo yo, sin faltarle el respeto a los defensas. Pero para mí es una cosa de inteligencia. Técnicamente puedo jugar ahí, no tengo problemas con los pases. Hay que estar mas concentrado”, recalcó Vidal.

Incluso sacó a relucir su calidad técnica en dicha posición. “Técnicamente, yo hubiese sido mejor central que Fabio Cannavaro y Franco Baresi”, sentenció.