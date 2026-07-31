El ex arquero de los albos comentó la situación del africano, quien se ha demorado en su viaje a Chile para cerrar su fichaje.

La gran contratación de la Liga de Primera para el segundo semestre de 2026 es el fichaje que hizo Colo Colo, porque anunció el arribo del arquero Vozinha, figura con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Blanco y Negro informó el viernes pasado que tenía un acuerdo total con el jugador africano, y que iba a estar en Chile el martes pasado. Luego, se atrasó su viaje para el miércoles, para el jueves, pero todavía no llega.

Lo cierto es que Vozinha todavía no viaja a Santiago, y la versión oficial de ByN es que tuvo problemas personales, aunque está todo acordado y en los próximos días emprenderá rumbo al país.

ver también Revelan la movida de última hora de Colo Colo para no perder a Vozinha: “Mejoró la postura económica”

Claudio Bravo cree que le llegó una nueva oferta a Vozinha

Muchas especulaciones ha tenido el atrasado de Vozinha en su viaje a Chile. Uno de los que alzó la voz fue Claudio Bravo, ex arquero de Colo Colo, quien tiene una teoría especial.

El ex capitán de la selección chilena cree que al africano le llegó una mejor oferta, es por ello que está atrasando su venida al país, a pesar que tiene un acuerdo con el elenco popular.

Vozinha todavía no se aparece por Chile. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

“Yo creo que le llegó una oferta mejor. Tiene 40 años y ahora puede negociar su último gran contrato. ¿Cuánto le ofrecieron en Colo Colo? Seis meses. Pero claro. Yo pienso que apareció una mejor oferta. Por ahí le ofrecieron un año de contrato y por más dinero”, dijo Bravo en ESPN.

Lo claro es que Vozinha sigue en Portugal y aún no viaja a Chile, por lo que las especulaciones seguirán en torno a su llegada o no a Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo fichó a Vozinha , arquero de Cabo Verde figura del Mundial 2026.

, arquero de Cabo Verde figura del Mundial 2026. Blanco y Negro informó que Vozinha retrasó su viaje a Chile por problemas personales.

informó que Vozinha retrasó su viaje a Chile por problemas personales. Claudio Bravo declaró en ESPN que el arquero de 40 años tendría mejores ofertas.

ver también Vozinha reaparece en medio de atraso en llegada a Colo Colo: “El mayor trofeo es inspirar a…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Everton por la Liga de Primera?

El partido entre Everton y Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera se jugará este sábado 1 de agosto, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera