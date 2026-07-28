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Naya Fácil le responde a Bravo tras ser tratada de “tarada”: “Con los futbolistas se queda callado”

La influencer respondió al excapitán de la Roja luego de que este la calificara de "tarada" por un video donde aparece conduciendo a 211 km/h

Por Andrea Petersen

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La influencer responder con todo a al ex capitán de la Roja.
© Photosports/InstagramLa influencer responder con todo a al ex capitán de la Roja.

Un polémico video de Naya Fácil se viralizó recientemente en redes sociales. En el registro, la influencer aparece conduciendo su Cybertruck a 211 km/h, lo que desató una ola de críticas por la imprudencia al volante. Entre quienes reaccionaron estuvo el histórico capitán de la Roja, Claudio Bravo.

A través de X (antes Twitter), el exarquero de la selección chilena comentó un video en el que se ve a la influencer manejando a exceso de velocidad y escribió: “Tarada”. Aunque posteriormente eliminó el mensaje, varios usuarios alcanzaron a tomar una captura de pantalla.

La imagen comenzó a circular rápidamente en redes sociales y no tardó en llegar a Naya Fácil, quien respondió a los dichos del bicampeón de América.

Naya le responde a Claudio Bravo

A través de sus redes, la influencer le respondió al icónico portero. “Que le diga a sus colegas futbolistas, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos, y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas”.

Investigación en curso

El fiscal de Flagrancia, Juan Cheuquiante, informó que “la Fiscalía inició de oficio una investigación por conducción de vehículo motorizado a velocidad temeraria, de acuerdo a la publicación de diversos videos e imágenes en redes sociales que dan cuenta de este hecho en el sector sur de la Región Metropolitana”.

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Las diligencias investigativas de este caso fueron encomendadas a la sección de investigación policial de la 38.ª Comisaría de Puente Alto. Se encuentran ya realizando diligencias para poder esclarecer este hecho”, puntualizó.

En síntesis:

  • Naya Fácil fue criticada por manejar su Cybertruck a 211 km/h.
  • El exarquero Claudio Bravo calificó de “Tarada” a la influencer en X.
  • Naya respondió acusando un doble estándar respecto a los futbolistas que corren.
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