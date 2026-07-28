El ex entrenador de Real Madrid fue presentado oficialmente como el reemplazante de Didier Deschamps en el cuadro galo.

Como un fracaso se tomó en Francia la participación en el Mundial 2026, porque el cuadro galo, que era el gran candidato al título, se conformó con el cuarto puesto.

Se sabía que la Copa del Mundo en Norteamérica era el último torneo que iba a dirigir Didier Deschamps, quien asumió para Brasil 2014 y tuvo su momento de gloria con el título en Rusia 2018.

El reemplazante del Francisco Reyes francés estaba claro, y este martes el histórico Zinedine Zidane asumió en propiedad en el elenco europeo y avisó que llega con cambios.

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Zidane y su presentación en la selección francesa

El campeón del mundo en Francia 1998 demostró toda su alegría por volver a los banquillos, luego de su exitoso paso por la cabina técnica de Real Madrid, por ahora, su única experiencia.

“Hoy, para mí, es en cierto modo un sueño. Lo que puedo decirles es que, en los últimos cuatro o cinco años, he recibido propuestas para dirigir a nivel de club, pero las he rechazado todas por la selección francesa”, confidenció Zizou.

“Lo único que quería hacer era entrenar a la selección francesa. Después de mi experiencia con el Real Madrid, mi único objetivo era entrenar a la selección francesa”, agregó.

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Zidane apuesta todo, porque asegura que aprueba lo hecho por Deschamps en el Mundial 2026, sin embargo, avisa que habrá cambios en el combinado galo tras su llegada.

“El rendimiento del equipo fue magnífico. El estilo de juego también. Estuve allí, observé el ambiente, fue fabuloso y lo pasé genial. Durante todos estos años he disfrutado mucho viendo a este equipo. Y ahora vamos a hacer las cosas de otra manera“, cerró Zidane.

En síntesis

Francia obtuvo el cuarto puesto en el Mundial 2026 bajo la dirección de Didier Deschamps.

en el Mundial 2026 bajo la dirección de Didier Deschamps. Zinedine Zidane asumió oficialmente este martes como nuevo entrenador de la selección de Francia.

oficialmente este martes como nuevo entrenador de la selección de Francia. Zizou rechazó propuestas de clubes en los últimos cinco años esperando dirigir a su país.