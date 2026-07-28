Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Francia

Zinedine Zidane promete cambios en su presentación en Francia: “Vamos a hacer las cosas de otra manera”

El ex entrenador de Real Madrid fue presentado oficialmente como el reemplazante de Didier Deschamps en el cuadro galo.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Zinedine Zidane asuma en la selección francesa.
© @equipedefranceZinedine Zidane asuma en la selección francesa.

Como un fracaso se tomó en Francia la participación en el Mundial 2026, porque el cuadro galo, que era el gran candidato al título, se conformó con el cuarto puesto.

Se sabía que la Copa del Mundo en Norteamérica era el último torneo que iba a dirigir Didier Deschamps, quien asumió para Brasil 2014 y tuvo su momento de gloria con el título en Rusia 2018.

El reemplazante del Francisco Reyes francés estaba claro, y este martes el histórico Zinedine Zidane asumió en propiedad en el elenco europeo y avisó que llega con cambios.

La noticia que entrega Pablo Milad y llena de ilusión por posible arribo de Pellegrini a la Roja

ver también

La noticia que entrega Pablo Milad y llena de ilusión por posible arribo de Pellegrini a la Roja

Zidane y su presentación en la selección francesa

El campeón del mundo en Francia 1998 demostró toda su alegría por volver a los banquillos, luego de su exitoso paso por la cabina técnica de Real Madrid, por ahora, su única experiencia.

Hoy, para mí, es en cierto modo un sueño. Lo que puedo decirles es que, en los últimos cuatro o cinco años, he recibido propuestas para dirigir a nivel de club, pero las he rechazado todas por la selección francesa”, confidenció Zizou.

“Lo único que quería hacer era entrenar a la selección francesa. Después de mi experiencia con el Real Madrid, mi único objetivo era entrenar a la selección francesa”, agregó.

Tweet placeholder

Zidane apuesta todo, porque asegura que aprueba lo hecho por Deschamps en el Mundial 2026, sin embargo, avisa que habrá cambios en el combinado galo tras su llegada.

“El rendimiento del equipo fue magnífico. El estilo de juego también. Estuve allí, observé el ambiente, fue fabuloso y lo pasé genial. Durante todos estos años he disfrutado mucho viendo a este equipo. Y ahora vamos a hacer las cosas de otra manera“, cerró Zidane.

En síntesis

  • Francia obtuvo el cuarto puesto en el Mundial 2026 bajo la dirección de Didier Deschamps.
  • Zinedine Zidane asumió oficialmente este martes como nuevo entrenador de la selección de Francia.
  • Zizou rechazó propuestas de clubes en los últimos cinco años esperando dirigir a su país.
Claudio Bravo aprueba la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Me parece positivo”

ver también

Claudio Bravo aprueba la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Me parece positivo”

Lee también
El árbitro de la final del Mundial anuncia su retiro
Mundial 2026

El árbitro de la final del Mundial anuncia su retiro

"Da bronca": Lisandro Martínez le responde a los "antiargentina"
Mundial 2026

"Da bronca": Lisandro Martínez le responde a los "antiargentina"

Fin al misterio: la FIFA elige el mejor gol del Mundial 2026
Mundial 2026

Fin al misterio: la FIFA elige el mejor gol del Mundial 2026

Los 3 equipos con los que compite Colo Colo por el fichaje de Vozinha
Colo Colo

Los 3 equipos con los que compite Colo Colo por el fichaje de Vozinha

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo