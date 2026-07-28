El ex arquero y referente de los albos habló de la contratación del arquero africano de 40 años en el líder de la Liga de Primera.

El fútbol chileno tendrá al mejor arquero del Mundial 2026 en sus filas, debido a que Colo Colo decidió contratar al portero Vozinha, quien se lució con Cabo Verde en la Copa del Mundo.

El popular meta africano de 40 años tuvo fama a nivel planetario por sus atajadas con el elenco caboverdiano, que sorprendió a todos al llegar a los 16° de final del torneo orbital.

La llegada de Vozinha genera muchos comentarios y una voz autorizada es la de Claudio Bravo, quien se formó en Colo Colo y analizó la contratación del portero en el líder de la Liga de Primera.

ver también Terremoto Cejas le mete miedo a Vozinha por su fichaje en Colo Colo: “Tendrá más presión que en Cabo Verde”

Claudio Bravo celebra el fichaje de Vozinha en Colo Colo

El ex capitán de la selección chilena fue claro en decir que la contratación del africano es potente, sobre todo por el punto comercial, debido a que Vozinha es conocido en el mundo.

“Hablando desde el punto mediático me parece una llegada positiva, porque refresca mucho al exterior lo que significa el fútbol chileno. Hoy en día, gracias a este fichaje pones el nombre del fútbol chileno en todo el mundo. La noticia de la llegada de Vozinha aparece en los portales de todo el mundo”, dijo el ex FC Barcelona.

Tweet placeholder

“Es llamativo, porque es un arquero que no ha estado en las mejores ligas del mundo, no ha estado en los mejores equipos del mundo”, agregó.

Vozinha viajará en las próximas horas a Chile, para firmar su contrato en Colo Colo y ser presentado en el puntero del campeonato nacional.

En síntesis

Colo Colo contrató al portero Vozinha , elegido el mejor arquero del Mundial 2026.

contrató al portero , elegido el mejor arquero del Mundial 2026. El meta africano de 40 años llegó a los 16° de final con Cabo Verde .

de 40 años llegó a los 16° de final con . Claudio Bravo elogió el impacto mediático del fichaje para el fútbol chileno.

ver también Hasta Milad goza el fichaje de Vozinha en Chile: “No se le notan los 40 años, lo lindo es que eligió venir a Colo Colo”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera