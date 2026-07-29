Los albos piden la inscripción del portero con su apodo, lo que debe ser aprobado por el Consejo de Presidentes en forma unánime.

La polémica por la camiseta de Vozinha, el nuevo fichaje bombástico de Colo Colo, hace recordar situaciones similares que ya han marcado al fútbol chileno, lo que es bueno tener en cuenta.

Esto, porque, según el reglamento, se prohíben apodos en la espalda, como, además, el cambio de dorsales con la temporada ya andando, salvo que el jugador deje el número para partir a otro club.

Uno de los últimos casos más mediáticos ocurrió en 2024 cuando a mitad de temporada Charles Aránguiz regresó a Universidad de Chile, pero su histórica camiseta “20” era utilizada por Federico Mateos.

Tal como pasa con el seleccionado de Cabo Verde, se tuvo que pedir al directorio de la ANFP un Consejo de Presidentes para votar el caso, donde tiene que ser una decisión unánime, pero fue rechazada por Audax Italiano, Unión La Calera, Deportes Copiapó, Deportes Antofagasta y Rangers.

Charles Aránguiz tuvo que ocupar la camiseta 29 en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Audax llevó la contra para U de Chile con Charles Aránguiz

Fue el periodista Cristián Caamaño quien sacó a colación el recuerdo de la situación de Charles Aránguiz, que es algo que se puede repetir perfectamente ahora con Vozinha.

“Es que ya pasó con Charles Aranguiz, se la hicieron a un campeón de América, por qué no esperar que ese lo hagan a Vozinha, un fichaje mediático que pone al fútbol chileno en la escena mundial, pero basta que un club diga que no”, explicó.

“En Brasil o o Portugal no es lo mismo el apodo, cómo le habríamos puesto a Pelé, Robinho, o Zico, cómo les poníamos a ellos. Ojalá que, por el bien del fútbol chileno, Colo Colo necesita que la camiseta diga Vozinha, pero que sea unánime”, detalló.

Por lo mismo, recordó la situación del Príncipe en la U: “El Grinch esa vez fue Audax en 2024, cuando volvió Charles Aránguiz y solicitó tener la 20 en la camiseta, que la tenía otro compañero, y tuvo que ocupar el 29. A ese nivel de bajeza o tontera llegan los dirigentes”.

“Audax votó en contra porque Nico Guerra iba a ir a Audax y el mismo día la U lo echó para atrás, iba a llegando a La Florida y lo llamaron que no se iba y se devolvió al CDA y quedó sangre en el ojo y cuando votaron ahí estaba el voto en contra”, finalizó.