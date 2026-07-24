El bicampeón de América afirmó que el Cacique debe darle el puesto de arquero a Gabriel Maureira. “Cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él”, afirmó.

El puesto de arquero en Colo Colo ha sido uno de los temas importantes en este mercado de fichajes. Fernando Ortiz ya avisó que quiere un nuevo guardameta, esto a pesar de las buenas actuaciones que ha tenido Gabriel Maureira tras la lesión de Fernando de Paul.

Nombres como los de Vozinha o Santiago Mele han dado vueltas en el Estadio Monumental, pero ninguno ha sido cerrado todavía. Sin ir más lejos, Maureira atajará esta noche ante Limache en el debut de los albos por la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Uno que entregó una tajante opinión al respecto fue Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista en ESPN dejó en claro que no quiere a ningún arquero nuevo en el Cacique y que todas las fichas deberían estar puestas en el canterano.

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Bravo no quiere a nadie que tape a Maureria en el arco de Colo Colo

El bicampeón de América aseguró que “Colo Colo va primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección, a nivel internacional y le están buscando arquero. Si traes al que venía supuestamente (Mele) era para que juegue, eso está claro. Se recupera De Paul, le pelea al que traes y este chico pasa a ser tercer arquero”.

“Me gustaría haberlo escuchado de Aníbal (Mosa) o Jaime (Pizarro) escuchar el por qué reforzar esa área si tienen un chico con proyección enorme. Si Colo Colo perdiera partidos o puntos por él, es entendible. En este caso va a cometer errores por la inexperiencia, a todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él”, añadió.

Claudio Bravo quiere que Gabriel Maureira siga siendo el arqueo de Colo Colo en el segundo semestre. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex meta recordó que “tuve como entrenador de arquero a Daniel (Morón) y de entrenador a Jaime (Pizarro) y pasó un caso similar, con Lobos, Loyola y yo. Fue tema, porque cuando empecé a competir no entré haciéndolo extraordinario, sino que fueron más errores que aciertos. De la prensa indicaban que había que traer a otro, pero Daniel decía que tenía futuro, que tenía que jugar más. Para el jugador es bueno escuchar esas cosas, para bien o para mal”.

“No sé si falta convicción en Colo Colo (con Maureira), pero sí es bueno que lo aclaren. Ninguno escuchó por qué Colo Colo quiere reforzar esa zona: porque juega mal con los pies, porque comete errores, porque no genera confianza, porque va a la selección (Sub 20)”, concluyó.

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En síntesis