Alejandro Lorca mete relato sobre “el Chino y las tías del refugio” en partido de Colo Colo y Limache

Se agranda el prontuario del Chino: problemas con la justicia, caso mediático con las tías en la nieve y ahora relato durante el partido de Colo Colo y Limache.

El fútbol es como la vida: tiene alegrías, amor, traición, pasión, sacrificios, locuras… e infidelidades. Por su parte, Colo Colo logró por fin vencer a Deportes Limache y lo hizo con un 3-1 por la fecha 16 de la Liga de Primera, este pasado viernes en el estadio Monumental.

Y durante ese encuentro entre Colo Colo y Limache, el relator de TNT Sports, Alejandro Lorca, aprovechó para sumarse a las bromas por el cahuín amoroso que se tomó la prensa rosa y las redes sociales en en Chile: el caso del Chino y las tías del jardín.

En medio de la transmisión del partido, Lorca aprovechó un momento en el que Limache asfixiaba a la defensa de alba y lanzó “Colo Colo atrás resistiendo, Colo Colo tolerando. Colo Colo en un refugio, no tan grato como el del Chino y las tías“, desatando incluso las risas de sus compañeros en la cabina.

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El Chino, la tías del jardín y el refugio en el Cajón del Maipo

Cabe recordar que Manuel Orellana, el Chino, se hizo famoso perderse en el Cajón del Maipo en medio del sistema frontal de fuertes lluvias y nieve desde el sector precordillerano en la zona centro, norte y sur de Chile.

La información fue mutando: el Chino andaba de carrete con unas parvularias del jardín donde es apoderado… en medio de la tormenta lograron quedarse en un refugio, pero quedaron atrapados por la nieve, hasta ser rescatados de forma mediática.

Y como es sabido, en medio del enredo y los chismes, a Manuel Orellana le quedó la escoba en la casa. En paralelo, muchos se hicieron la idea de cómo debe haber estado esa arrancada al Cajón del Maipo.

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Alejandro Lorca, quien ya ha demostrado ser rápido de mente en el relato con otras perlitas, no dejó pasar la oportunidad para meter el refugio y el trío de montañistas improvisado en su narración.

Resumen:

-Colo Colo venció 3-1 a Deportes Limache el viernes en el Estadio Monumental.

-Alejandro Lorca bromeó en la transmisión sobre el caso del Chino y las parvularias.

-Manuel Orellana y las tías del jardín quedaron atrapados por nieve en un refugio del Cajón del Maipo.