El relato de TNT Sports no deja pasar una con la actualidad nacional y tras el golazo celeste en Copa Chile le tiró un palo a la clase política.

Alejandro Lorca lo hizo una vez más. El querido relator de TNT Sports fue viral nuevamente con su último relato, donde apeló a la actualidad nacional y le tiró un palo a los políticos.

Corrían los últimos minutos de la goleada de O’Higgins por 4-1 a Colo Colo, donde el narrador prendió la Copa Chile con el tanto de Arnaldo Castillo. Tras un córner, el delantero cabeceó fiel a su estilo y ponía el 4-0 parcial.

“El centro que cobra mucha altura, baja abruptamente como los políticos en las encuestas y aparece Arnaldo Castillo“, gritó emocionado el relator de TNT Sports, con su sello característico a repasar la política actual.

Video: así fue el relato de Alejandro Lorca

Siempre firme con la actualidad nacional y en lo que dejó un olor a palo para La Moneda, Alejandro Lorca apeló a la baja en las encuestas de los políticos en el gol de O’Higgins. El 4-0 celeste ante Colo Colo fue viral por la comparación del relator.

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El abogado de profesión y canta goles de corazón lleva años mostrando esa faceta al relatar los partidos. Es más, hace un tiempo se creó un grupo de fans llamado “Lorcadictos”, con sus compilados de relatos con tinte de actualidad nacional.

Lorca siempre ha dejando en claro que es su sello personal en el relato y lo hace con respeto. Su frase de los políticos a la baja en las encuestas llega justo en que el Presidente José Antonio Kast disminuyó su aprobación en estos mismos registros.

En lo deportivo, O’Higgins alcanzó el segundo lugar del grupo tras el 4-1 a Colo Colo, llegando a cinco puntos. Le siguen Unión Española y Recoleta, con cuatro, mientras el Cacique es líder con nueve unidades.