Querido canta goles del canal del fútbol chileno le cuenta a RedGol su historia y cómo partió el amor por la pelotita, entre las leyes y escritorios.

TNT Sports presenta semana a semana un relato que siempre da que hablar en los hinchas, quienes ven como la pasión del fútbol chileno se mezcla con contingencia política. El autor de las virales frases es Alejandro Lorca, querido narrador nacional.

El abogado de profesión y relator de corazón repasa su historia junto a RedGol. De entrada dice que en sus inicios “estudié Derecho, era un alumno correcto, bordeando el ‘6’. Lo ejerzo con respeto, pero mi corazón vibra con el relato”.

“En tercero (de Derecho) me di cuenta que no sería feliz si no me vinculaba con algo en las comunicaciones ligado al fútbol”, confiesa la voz del fútbol chileno. Es ahí donde Lorca repasa también su conocida pasión por U de Chile.

Del tablón con la U al salto al relato chileno

Alejandro Lorca es una voz consolidada ya del fútbol chileno, siendo conocido por sus relatos en TNT Sports. El comunicador no tiene problemas en reconocer su pasión azul, aunque recalca que la clave es ser profesional a la hora de narrar al equipo.

“Es público que soy de la U, la primera vez que fui al estadio tenía años y el encandilamiento fue brutal. Lo del relato, me gustaba el fútbol y cuando estaba por salir de la universidad quería vincularme a las comunicaciones, estudiar periodismo era difícil”, recuerda.

Por eso, el abogado futbolero explica que “pensé hacerlo en el comentario, programas de análisis, pero el relato nunca estuvo. A Erick Pohlhammer lo invitan del programa de la Radio Monumental, me hace el gancho y Sergio Risemberg dice que ‘sí, pero en el relato’, y yo nunca lo había hecho”.

Alejandro Lorca en La Haya

“Cuando mando el cassette a don Sergio, yo lo hice sin ninguna fe, pero no sé qué cresta encontró él, porque escucho el casste y es malísimo, jajajá. Se la jugó por mí”, recuerda.

Sus mentores en el relato

Alejandro Lorca partió en TVN su aventura por la televisión con Pedro Carcuro y Sergio Livingstone como compañeros. Justamente repasa a don Pietro a la hora de hablar de sus ídolos con el micrófono.

“El ídolo del relato en radio es Vladimiro Mimica, es difícil que alguien relate como él en radio. Y en TV, don Pedro (Carcuro) sin ninguna duda, soy medio tradicionalista”, confiesa.

¿Su mejor gol? Pese a que hay muchos partidos que no tuvieron tanta tribuna, Lorca dice que “los mas importantes, el de Fuenzalida el 2016, en el título de Católica. También el relato de la U 2014 cuando le gana a la Calera con gol de Canales y fue campeón”.