En Argentina confirman que Pizarro no tiene ninguna opción de seguir en Racing, pero el club no tiene idea que hará con el chileno.

El futuro de Damián Pizarro en incierto, que hay una certeza y es definitivo: el centrodelantero chileno de 21 años no continuará en Racing. El club ya tiene confirmado que no sigue, pero no saben qué harán con atacante.

Pizarro llegó a Racing a préstamo desde Udinese, y la cesión rige hasta diciembre del presente 2026. En La Academia deben resolver qué pasará con el chileno el segundo semestre.

“La dirigencia de Racing sigue sin resolver la salida de Damián Pizarro, quien no será tenido en cuenta por el entrenador Juan Pablo Vojvoda“, informó El Primer Grande en suelo argentino.

El sitio partidario de Racing sentenció que “el delantero chileno se ausentó de las prácticas del lunes y martes, pero este miércoles se reincorporó. Seguirá entrenando con el plantel hasta irse“.

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Pizarro: salto prematuro, presente empantanado y futuro incierto

Cone este panorama lo ideal sería que Damián Pizarro regresara a Colo Colo, donde alcanzó su mejor nivel, el cual le permitió dar el prematuro salto a Europa. Sin embargo, no está en los planes del Cacique su regreso.

Pizarro no seguirá en Racing y su futuro es incierto.

Entre los rumores de Mercado apareció el interés de Audax Italiano, como así también volver al Udinese no sería opción considerando que en los friulanos apenas jugó.

Este 2026, junto a apenas dos partidos en Le Havre de Francia, Pizarro registra en Racing sólo tres apariciones en Copa Sudamericana, dos en la Liga Profesional y una en Copa Argentina, con un registro total de escasos 191 minutos.

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Pizarro debutó en Colo Colo 2021. A mediados de 2024 partió al Udinese y promediando el 2025 fue cedido a préstamo al Le Havre. En enero de este 2026 arribó a Racing.

Resumen:

-Damián Pizarro no continuará en Racing por decisión del técnico Juan Pablo Vojvoda.

-Diciembre de 2026 es la fecha en que finaliza su préstamo desde Udinese.

-191 minutos jugados registra este año sumando sus apariciones en Le Havre y Racing.