Partidazo con tinte de revancha para el equipo de Paulo Díaz. El pirata cordobés mandó al Millonario a la B en 2011, en recordada definición.

River Plate corre con el favoritismo para la gran final del fútbol argentino, aunque al ser partido único todo puede pasar al otro lado de la cordillera. Es más, su rival viene dando batacazos en los playoffs y mete miedo.

Se trata de Belgrano de Córdoba, equipo que es recordado por mandar al Millonario a la B en 2011 y que cuenta con Lucas Passerini como su gran goleador. El artillero ex Palestino y U Católica viene en racha.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba será el escenario de la final única, donde en Chile se seguirá con especial atención por Paulo Díaz. Pese a no ser titular, el defensa podría sumar un nuevo título en Argentina.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO hoy River vs Belgrano?

La final entre River Plate vs Belgrano podrá verse hoy en exclusiva en TV por el canal ESPN 2 en Chile, a las 14:30 horas de este domingo 24 de mayo. Por otra parte, el compromiso también irá por streaming, en Disney+ en su plan Premium.

Partidazo en la final de Argentina /Getty Images

“River siempre tiene la obligación de ganar, es la exigencia de los hinchas y la del club. Nos agarra en un lindo momento y pase lo que pase, tenemos que estar orgullosos””, dijo Lucas Martínez Quarta, defensa del Millonario.

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Por su parte, Lucas Zelarayán apeló al corazón y lo emotivo de lo que está viviendo con el pirata cordobés. El jugador de Belgrano aseguró que saldrán con todo aprovechando su racha.

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“Tuvimos partidos muy difíciles, pero el envión anímico es muy fuerte por cómo fue el último partido ante Argentinos. Soñé toda mi vida jugar una final con Belgrano”, señaló.