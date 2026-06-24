El delantero no lo ha pasado nada bien desde que se fue de Colo Colo y el ídolo albo le mandó un claro mensaje de cara al futuro. Aseguró que la Roja está pobre en su puesto.

Damián Pizarro apareció como la gran carta de gol para el fútbol chileno, pero se terminó quedando en una ilusión. Como tantos otros, el delantero decidió irse rápido al extranjero y ha sumado fracasos importantes, los que tienen preocupado a Esteban Paredes.

Luego de su irrupción en Colo Colo, el artillero dio el salto al Udinese de Italia pero apenas pudo sumar minutos. Su salida al Le Havre de Francia parecían ser su gran oportunidad, pero otra vez no fue considerado. Racing le abrió las puertas en Argentina, pero la historia volvió a repetirse y hoy su futuro es todo un misterio.

Es por ello que, mientras define el próximo paso en su carrera, el ídolo del Cacique decidió salir a darle un consejo. Pero este no es sólo a nivel de clubes, sino que también por la selección chilena, la que está seguro que lo necesita.

Esteban Paredes ruega para que Damián Pizarro despierte

A Esteban Paredes nadie le saca de la cabeza que Damián Pizarro tiene mucho más que aportar al fútbol chileno. El ex delantero salió al paso de la crisis te atraviesa el joven artillero y le prestó el ropero completo.

Esteban Paredes se la cantó clara a Damián Pizarro. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, el Tanque destacó las cualidades del canterano de Colo Colo. “Siempre lo dije, Damián tiene mucha potencia y futuro“, lanzó el ex Visogol.

Pero Esteban Paredes no se quedó ahí y le pidió a Damián Pizarro romper su mala racha para que pueda volver a ser opción en la Roja. “Esperemos que puedan ya salir rápido (los goles), que pueda hacer goles porque Chile lo necesita. Está Iván Morales… esperemos que pueda resultar en el futuro”.

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De hecho, para el otrora goleador albo, en la selección chilena no hay ninguno con las cualidades del formado en el Monumental. “Los que están son extranjeros. si bien Zampedri está nacionalizado, el cuerpo técnico está buscando gente más joven y hoy no tenemos goleadores para poder incorporarlos“.

Finalmente, el ex atacante le dejó un consejo a los jugadores más jóvenes del fútbol chileno. “Se van muy rápido con 8 goles se van a Europa o México donde no tienen continuidad”.

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Damián Pizarro sigue definiendo lo que pasará con su carrera. El delantero no lo ha pasado nada de bien en el extranjero y busca un destino para poder relanzar una carrera que era prometedora, pero que se fue estancando hasta llegar a un punto crítico.

Los números de Damián Pizarro en Racing

En su paso por Racing, Damián Pizarro logró disputar un total de 6 partidos oficiales. En ellos no tuvo goles y aportó con 1 asistencia en los 191 minutos que alcanzó a sumar dentro de la cancha.

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En resumen, Paredes y Pizarro