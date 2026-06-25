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Copa Chile

Colo Colo vs O’Higgins: sigue el minuto a minuto EN VIVO por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Chile

Los albos vencieron a Deportes Recoleta, mientras que el Capo de Provincia igualó ante Unión Española. Pero inexplicablemente recién jugarán por la primera fecha del Grupo E, que por el momento lideran los hispanos. ¡Los dos le pusieron timbre a sus oncenas!

Por Jorge Rubio

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Colo Colo se mide al Capo de Provincia por la fecha 1 de la Copa Chile, aunque los dos clubes ya jugaron su primer partido.
© Jorge Loyola/Photosport.Colo Colo se mide al Capo de Provincia por la fecha 1 de la Copa Chile, aunque los dos clubes ya jugaron su primer partido.

La previa

Los equipos de primera división comenzaron más tarde su participación en la Copa Chile y tal fue el caso de Colo Colo y O’Higgins, que recién este jueves 25 de junio se medirán por la primera fecha del Grupo E del certamen. Sí, aunque los albos ya tienen un partido a su haber.

El equipo adiestrado por Fernando Ortiz superó sin muchos contratiempos a Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura. Fue un 3-0 donde el Tano incluso hizo debutar a un joven jugador: Felipe Raipán, quien se erigió en el cuarto más novel en estrenarse profesionalmente con los albos.

Por el lado del elenco dirigido por Lucas Bovaglio, igualó 1-1 en casa frente a la Unión Española. Patricio Rubio puso en ventaja a los hispanos, mientras que el Sub 21 Rodrigo Godoy sentenció la paridad definitiva. El Capo de Provincia sufrió la expulsión de Jorge Peña, arquero que reemplazó a Omar Carabalí, en los 73 minutos. Por eso mismo, el ecuatoriano-chileno entró en lugar de Thiago Vecino.

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Así va la tabla del Grupo E de la Copa Chile

Unión Española lidera el Grupo E de la Copa Chile, aunque tiene dos duelos más que O’Higgins y Colo Colo.

¡LOS EQUIPOS RUMBO A LA CANCHA DEL MONUMENTAL!

La terna arbitral salió al campo de juego, mientras que Colo Colo esperó unos segundos y salió a la cancha con un lienzo en honor a Alejandro Águila, el niño de 12 años que falleció en una encerrona en San Bernardo.

LUCAS BOVAGLIO LLENA DE ÁNIMO A O'HIGGINS

"Nos sirve muchísimo en todos los aspectos: por necesidad de puntos, por el empate de local vs Unión Española. También para medirnos contra el mejor equipo del fútbol chileno por presente, lo que está haciendo en el torneo y la gran diferencia que sacó. Y especialmente nos sirve para medir nuestras fuerzas, estamos en una etapa donde nos hemos apagado un poquitito y en algún punto es porque tenemos cuatro frentes abiertos", resumió el entrenador del Capo de Provincia.

FERNANDO ORTIZ Y SUS SENSACIONES DEL DUELO ANTE EL CAPO

"Esta Copa permite afrontar partidos contra equipos de un juego muy bonito. Y por lo que vi, van a jugar todos en O'Higgins. Competencia que juguemos siempre la afrontaremos con la seriedad que merece vestir la camiseta de Colo Colo. Todavía no veo nuestro techo, quiero ver un mejor equipo", dijo el Tano Ortiz en TNT Sports sobre el duelo ante los celestes.

LA LLEGADA DEL CAPO DE PROVINCIA A PEDRERO

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ASÍ SE PARARÁ COLO COLO VS O'HIGGINS

Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Lautaro Pastrán y Leandro Hernández en labores creativas; Maximiliano Romero como eje de ataque.

COLO COLO LE PONE TIMBRE A SU FORMACIÓN

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LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El juez principal en esta jornada será José Cabero. Será acompañado por Alejandro Molina (asistente 1), Diego Gamboa (asistente 2) y Mario Salvo será el cuatro árbitro. En esta fase del torneo NO HAY VAR.

ASÍ FUE LA LLEGADA DE COLO COLO AL MONUMENTAL

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COLO COLO AVANZA POR JORDHY THOMPSON

Mientras esperamos la oficialización de la oncena alba, en la directiva del club allanaron el camino para el regreso del zurdo extremo del Orenburg de Rusia.

ASÍ SE PARARÁ O'HIGGINS EN EL MONUMENTAL

Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez en la defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Benjamín Schamine en el mediocampo; Francisco González, Arnaldo Castillo y Rodrigo Godoy en el tridente ofensivo.

¡O'HIGGINS CONFIRMA SU ONCENA!

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Y ASÍ ESTÁ EL CAMARÍN DE O'HIGGINS

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EL CAMARÍN DE COLO COLO LUCE ASÍ

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LOS LESIONADOS DEL CACIQUE

Colo Colo tiene cuatro bajas para este partido: Fernando de Paul, Marcos Bolados, Claudio Aquino y Javier Correa.

ASÍ LUCE LA CANCHA DEL ESTADIO MONUMENTAL

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REVISA LA LISTA DE CITADOS DE O'HIGGINS

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¡LA GUÍA PARA ENTRAR SIN PROBLEMAS AL MONUMENTAL!

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¡BUENAS TARDES A TODOS Y TODAS!

Acá estamos para llevarles todos los detalles del duelo entre Colo Colo y O'Higgins, válido por la fecha 1 del Grupo E en la Copa Chile.

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