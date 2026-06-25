La previa
Los equipos de primera división comenzaron más tarde su participación en la Copa Chile y tal fue el caso de Colo Colo y O’Higgins, que recién este jueves 25 de junio se medirán por la primera fecha del Grupo E del certamen. Sí, aunque los albos ya tienen un partido a su haber.
El equipo adiestrado por Fernando Ortiz superó sin muchos contratiempos a Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura. Fue un 3-0 donde el Tano incluso hizo debutar a un joven jugador: Felipe Raipán, quien se erigió en el cuarto más novel en estrenarse profesionalmente con los albos.
Por el lado del elenco dirigido por Lucas Bovaglio, igualó 1-1 en casa frente a la Unión Española. Patricio Rubio puso en ventaja a los hispanos, mientras que el Sub 21 Rodrigo Godoy sentenció la paridad definitiva. El Capo de Provincia sufrió la expulsión de Jorge Peña, arquero que reemplazó a Omar Carabalí, en los 73 minutos. Por eso mismo, el ecuatoriano-chileno entró en lugar de Thiago Vecino.
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