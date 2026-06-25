Los albos vencieron a Deportes Recoleta, mientras que el Capo de Provincia igualó ante Unión Española. Pero inexplicablemente recién jugarán por la primera fecha del Grupo E, que por el momento lideran los hispanos. ¡Los dos le pusieron timbre a sus oncenas!

La previa

Los equipos de primera división comenzaron más tarde su participación en la Copa Chile y tal fue el caso de Colo Colo y O’Higgins, que recién este jueves 25 de junio se medirán por la primera fecha del Grupo E del certamen. Sí, aunque los albos ya tienen un partido a su haber.

El equipo adiestrado por Fernando Ortiz superó sin muchos contratiempos a Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura. Fue un 3-0 donde el Tano incluso hizo debutar a un joven jugador: Felipe Raipán, quien se erigió en el cuarto más novel en estrenarse profesionalmente con los albos.

Por el lado del elenco dirigido por Lucas Bovaglio, igualó 1-1 en casa frente a la Unión Española. Patricio Rubio puso en ventaja a los hispanos, mientras que el Sub 21 Rodrigo Godoy sentenció la paridad definitiva. El Capo de Provincia sufrió la expulsión de Jorge Peña, arquero que reemplazó a Omar Carabalí, en los 73 minutos. Por eso mismo, el ecuatoriano-chileno entró en lugar de Thiago Vecino.

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Así va la tabla del Grupo E de la Copa Chile

Unión Española lidera el Grupo E de la Copa Chile, aunque tiene dos duelos más que O’Higgins y Colo Colo.