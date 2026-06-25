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Colo Colo

Inminente primer refuerzo de Colo Colo: se acerca Jordhy Thompson quien no se presenta a pretemporada

Jordhy Thompson no se ha presentado a la pretemporada de Orenburg pues con Colo Colo se busca la fórmula para retornar al Monumental.

Por Felipe Escobillana

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Colo Colo y Thompson buscan destrabar la situación del jugador en Rusia
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo y Thompson buscan destrabar la situación del jugador en Rusia

En Colo Colo trabajan para reforzar el plantel de cara al segundo semestre, donde tienen la meta de alcanzar la estrella 35. Tienen 10 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor y no quieren dejar pasar el título.

Para eso buscan refuerzos y en el Monumental aseguran a Redgol que la llegada de Jordhy Thompson es concreta, al punto que Aníbal Mosa le abrió las puertas públicamente.

“Ha tenido un cambio importante” y “nos sentimos orgullosos de que el jugador esté interesado en venir a Colo Colo, es lo que genera este club”, indicó el presidente tras el directorio de Blanco y Negro.

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Lo cierto es que efectivamente en el Cacique buscan el retorno del jugador, que da señales de que quiere llegar al Cacique en redes sociales dándole like a todo lo que hace referencia a su regreso.

De hecho, no se ha presentado en Orenburg de Rusia, a la pretemporada que inició el 16 de junio. A pesar de que fue anunciado en el listado oficial, no ha viajado a Europa.

Eso sí, tiene contrato vigente con su club, por lo que debe destrabarse esa situación para llegar al Cacique. Y la escuadra europea busca rédito económico para que esto pueda darse, pues lo compraron en poco más de 1 millón de dólares hace dos años.

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Lo cierto es que Thompson y Colo Colo han acercado posiciones para allanar el camino, ya que ambas partes están interesadas en que se concrete el fichaje, pues el jugador cumple con el perfil que busca Fernando Ortiz en este mercado.

Por ahora, habrá que esperar que avancen las negociaciones de un fichaje que está cada vez más cerca de ser realidad.

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