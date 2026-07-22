El volante chileno estaría en al carpeta de un grande de Francia dirigido por un ex entrenador suyo en Brasil.

Erick Pulgar podría cambiar de club en este mercado de mediados de año tras ya varias temporadas en el Flamengo de Brasil. El volante de 32 años es uno de los buenos volantes del fútbol sudamericano y por lo mismo tiene varios ofrecimientos para seguir con su carrera.

Los destinos de los que más se habla son Arabia Saudita y la MLS de Estados Unidos, aunque en las últimas horas surgió una opción más que interesante que podría incluso llevarlo de vuelta a Europa, donde en su momento vistió las camisetas de Bologna, Fiorentina y Galatasaray.

Y ojo, que todo sería por el deseo de un ex DT del chileno de hace apenas unos meses en el Flamengo y que el pasado 6 de julio fue oficializado en un grande del fútbol francés.

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Erick Pulgar podría volver a Europa en este mercado de fichajes

De acuerdo a información entregada en AS Chile, el jugador de 32 años está en la carpeta del AS Mónaco de Francia, elenco que hace un par de semanas oficializó al brasileño Filipe Luis como flamante nuevo entrenador.

Filipe Luis dirigió por poco más de dos años a Pulgar en el Flamengo, donde ganaron juntos el Brasileirão y Copa Libertadores 2025, así como también la Copa de Brasil 2024.

Filipe Luis logró sacarle un muy buen rendimiento a Erick Pulgar en Flamengo. | Foto: Getty Images.

El DT brasileño siempre dejó en claro su admiración por el chileno, de quien dijo en marzo del 2025 que “no hay muchos Erick en el mundo hoy, si los buscas. Es un jugador importantísimo. Es un jugador del nivel del Barcelona”.

Cabe destacar que Erick Pulgar tiene una cláusula de salida de unos cuatro millones de dólares y, en caso de arribar al AS Mónaco, jugará las fases clasificatorias de la UEFA Conference League.

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En síntesis