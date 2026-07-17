Si bien desde el cuadro brasileño advierten que no quieren venderlo, hay clubes que llegaron a acuerdo con el chileno para tenerlo en sus filas.

A partir del pasado 1 de julio, la cláusula para sacar al volante Erick Pulgar del Flamengo de Brasil cayó hasta los US$4 millones de dólares, lo que abrió el apetito de mercados dispuestos a desembolsar esta suma, especialmente en Arabia Saudita y Estados Unidos.

Una situación que está lejos de preocupar al cuadro carioca. Su director deportivo José Boto detalló a ESPN sobre la baja de esta cifra que “somos conscientes de ello, ya hemos hablado con el jugador y está contento aquí. No tenemos miedo de perderlo”.

Sin embargo, la cadena Globoesporte se contactó con el entorno de Pulgar, quienes afirmaron sobre la postura del Flamengo que “cada uno tiene el derecho de manifestarse de la forma que entiende. El jugador tiene contrato, pero también necesita ser valorizado“.

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Desde la representación del antofagastino, cuyo agente es Fernando Felicevich, advierten al cuadro brasileño que “hay tres clubes en Arabia Saudita, uno de los cuales ya se ha acordado el salario y la prima de fichaje, y otros de Estados Unidos que mostraron interés y están avanzando en las negociaciones”.

“Ahora, esperaremos a ver qué sucede. Si surge una oferta que cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato, incluyendo el pago de la cláusula de rescisión, lo lógico sería su traspaso“, concluyen desde el entorno de Erick Pulgar.

Por lo pronto, el volante chileno seguirá defendiendo al Flamengo, con el que este viernes jugará un nuevo amistoso ante Olimpia de Paraguay, del neozelandés Tim Payne, desde las 19:00 horas en la capital Brasilia. Tras ello, se reanuda la actividad en el Brasileirão.

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Los números del chileno en el 2026

Entre Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Brasileirão, Recopa Erick Pulgar disputó con Flamengo un total de 1.333 minutos en 17 juegos, donde registra dos goles, seis tarjetas amarillas y una expulsión.

En síntesis