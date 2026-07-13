El jugador del Benfica, que tuvo polémicas declaraciones contra Chile y que fue acusado de racismo, recibió un "cariño" del volante del Mengao.

Gianluca Prestianni es un jugador que a su corta edad ya ha vivido varias polémicas. Ahora su camino se cruzó con Erick Pulgar, quien le dio una fuerte patada.

Mientras todos los ojos siguen mirando la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica, diversos clubes realizan encuentros amistosos para agarrar ritmo competitivo para cuando termine la cita planetaria. Es lo que vive Pulgar con su equipo.

La patada de Pulgar

Mucho se ha especulado sobre el futuro de Erick Pulgar, pero por ahora sigue en Flamengo. El chileno arribó al Mengao al 2022 y desde entonces ha sido pieza importante, ganando dos Copa Libertadores incluso, aunque en el último tiempo su presencia en el terreno de juego bajó.

El Rubro Negro disputó un encuentro amistoso contra Benfica de Portugal, en tierra lusa. En las filas de las Águilas se encuentra Gianluca Prestianni, argentino que ha vivido más de una polémica en su corta carrera a los 20 años.

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Pulgar como buen volante de corte, no teme a meter pierna fuerte cuando es requerido y se lo hizo sentir al argentino. Cuando este aguantaba el balón y miraba de reojo al chileno de forma desafiante, el antofagastino no dudó y le metió un chuletón.

Rápidamente se armó un tumulto entre jugadores de ambos equipos. Cuando bajaron los ánimos, Erick Pulgar recibió tarjeta amarilla. Los hinchas del Flamengo que estaban presentes en el Estadio Algarve aplaudieron el “correctivo” aplicado por el chileno de 32 años.

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Prestrianni se ha ganado la enemistad de muchos hinchas por su actitud. En el pasado Mundial Sub 20 tuvo varias declaraciones contra el público chileno y además, fue acusado por Vinicius Jr de actos racistas. Esto habría motivado los aplausos para Erick Pulgar de parte de la torcida brasileña.